Benefiz-Spinning am 29. März in der Kaifu-Lodge

Aktion im März Jetzt anmelden für den „Ride for help“ in der Kaifu-Lodge

Vor drei Jahren haben die Spinningtrainer der Kaifu-Lodge die Spendenaktion „Ride for help“ ins Leben gerufen. Spinning ist Ausdauersport auf dem Indoor-Rad mit Musik, Spaß und guter Laune – für jedermann geeignet. Sport und dabei Gutes tun, das ist das Ziel des Charity-Events am 29. März, das zugunsten des Vereins Hamburger Abendblatt hilft mit seiner Initiative „Kinder helfen Kindern“ stattfindet. Der Verein möchte damit Petö-Therapien für hirngeschädigte Mädchen und Jungen finanzieren. Bei Petö werden die Kinder in ihrer motorischen, sprachlichen und geistigen Entwicklung gefördert, viele dieser Kinder lernen dadurch Laufen.

„Wir haben uns mit der Aktion für ,Kinder helfen Kindern‘ entschieden, weil wir gerne den jungen Menschen helfen möchten, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben“, sagen die Organisatoren des Events, Matthias Stein und Lisa Pawletta von der Kaifu-Lodge. Das große Fitnessstudio liegt im Herzen von Eimsbüttel. Das Kursangebot umfasst mehr als 284 unterschiedliche Workouts, bietet Pools, eine Saunalandschaft, Massagen, Ernährungsberatung sowie Familienkurse plus Kinderbetreuung.

Das Spinning-Event „Ride for help“ findet am 29. März von 10 bis 13 Uhr in der Kaifu-Lodge, Bundesstraße 107, statt. Mitglieder werden für eine Stunde Charity-Spinning um eine freiwillige Spende gebeten, externe Gäste zahlen bitte 26 Euro für das Event. Weitere Spenden sind sehr willkommen. Ohne Anmeldung.