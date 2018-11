Weihnachtsmärchen: Freikarten für bedürftige Familien

Der Schauspieler und Regisseur Christian Berg und die Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern e. V.“ verschenken Freikarten für die Vorpremiere des ­Musicals „Frau Holle – Betten machen mit Musik“ an bedürftige Familien. Natürlich gibt es wieder viel zum Lachen, Mitsingen und Staunen und neben Frau Holle kommen auch das Rumpelröschen, der gute Feenjunge, und sein Freund Pummelchen, das Einhorn, auf die Bühne zurück. Die Vorpremiere ist am 21. November um 16 Uhr in der Komödie Winterhuder Fährhaus. Hudtwalckerstraße 13. Bewerber schicken bis zum 14. November eine E-Mail mit der Adresse und Anzahl der gewünschten Karten (maximal fünf) an: mensch@abendblatt.de.

Das Musical „Frau Holle“ (für Kinder ab 4 J.) läuft noch bis zum 30.12. in der Winterhuder Komödie. Ticket-Telefon: 48 06 80 80.