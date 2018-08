Drachenbootrennen für den guten Zweck

Michael Lietke und Dirk Jovy vom Kiwanis-Club übergeben symbolisch 8000 Euro an Sabine Tesche

Auch beim Paddeln gibt es offenbar Naturtalente. Nur so ist es zu erklären, dass die Mannschaft des Vereins Fontanherzen auf Anhieb den zweiten Platz beim 5. Kiwanis-Drachenbootrennen am vergangenen Sonnabend machte. „Wir wollten dem Kiwanis-Club etwas zurückgeben für seine Unterstützung, vielleicht hat das einen Energieschub gegeben“, versuchte Barneby Weigel, Sprecher des Vereins, eine Erklärung. Egal – den meisten der rund 270 Teilnehmer ging es bei der Veranstaltung auf der Außenalster nicht so sehr um die Platzierung. „Dabei sein ist hier alles. Und toll ist die Gemeinschaft mit den anderen Kollegen“, sagte Jürgen Lüke von der Firma Mega. Er war als Teamchef bereits zum dritten Mal bei dem Benefiz-Event zugunsten des Hamburger Abendblatt-Vereins „Kinder helfen Kindern“ dabei.

Auch das Team von der Asklepios Klinik Altona hat vergangenes Jahr an gleicher Stelle vor dem Fährhauspark um die Wette gepaddelt. „Bei uns sitzen Pfleger, Schwestern und Ärzte aus den unterschiedlichen Bereichen in einem Boot, das finde ich besonders schön“, sagte Achim Stradinger, der seine Füße mit bunten Plastiküberziehern vor den heftigen Schauern, die den ganzen Tag lang immer wieder herunterkamen, schützte. Zum Glück gab es große Zelte zum Unterstellen und fast alle hatten Wechselkleidung dabei. Insgesamt hatten sich 16 Mannschaften angemeldet, neben Firmen und Abendblatt-Lesern auch gemeinnützige Institutionen:

Den Organisatoren des Drachenbootrennens ging es wie jedes Jahr darum, ein schönes Teamerlebnis und den guten Zweck zu verbinden. „Das ist für unseren Club die größte Veranstaltung im Jahr und ich bin Monate mit der Organisation beschäftigt, aber das macht mir und uns allen Spaß“, sagte Michael Lietke vom Kiwanis-Club. Er hat gemeinsam mit Abendblatt-Redakteurin Sabine Tesche den Spendenzweck ausgesucht, ein Teil der Erlöse geht an eine alleinerziehende Mutter, die ein behindertengerechtes Auto benötigt. Insgesamt 8000 Euro kamen zusammen – allein 2000 Euro spendete die Immobilienfirma K. Pipping, neben der Haspa Hauptsponsor des Benefiz-Events. „Als besonderen Ansporn haben wir fünf Euro für jede Sekunde gegeben, die ein Team schneller als 50 Sekunden paddelte“, sagt Gero Wendeborn von K. Pipping. Das schaffte die Siegermannschaft von Jungheinrich spielend – beim Entscheidungsrennen gewann ihr Boot auf den 135 Metern mit einer Zeit von 35 Sekunden und war deutlich vor den anderen Booten im Ziel.

Spender/Teilnehmer: Martha Stiftung,

E. Michaelis & Co, Ingenieur-Büro Marien, BHH Sozialkontor, Fontanherzen, Albertinen-Khs, Jungheinrich, Mega, Peter Cremer Holding, Asklepios Klinik Altona, Nestlé Deutschland, Carl Jöhnk, Hansa-Heemann, Niva e.V., Cura Seniorenzentrum Langenhorn, AWO Landesverb. HH Hauptsponsoren: K. Pipping, Haspa