Aktion am 25. August Jetzt anmelden für das Benefiz-Drachenbootrennen

Sie wollten schon immer mal in einem Drachenboot sitzen und um die Wette paddeln? Am 25. August zwischen 10.30 und 16.30 Uhr können Sie diesen Wassersport-Spaß und eine gute Tat miteinander verbinden: beim 4. Drachenbootrennen des Kiwanis Clubs Hamburg auf der Außenalster. Der Erlös der Startgelder geht an den Abendblatt-Verein „Kinder helfen Kindern“, der damit soziale Jugendprojekte der Me­tropolregion unterstützt.

Neben dem Rennen wird Teilnehmern und Zuschauern in der Parkanlage Fährhausstraße ein umfangreiches Programm geboten: Kinderunterhaltung, Musik und Essensangebote von verschiedenen Food-Trucks. Organisiert wird die Benefizveranstaltung vom Kiwanis Club Hamburg, das Hamburger Abendblatt ist Partner der Aktion.

Und das Schönste dabei ist: Es können alle Interessenten ab 16 Jahren mitmachen. So werden Singles, Familien, Freunde und Firmenmitarbeiter zugunsten hilfsbedürftiger Hamburger Kinder um die Wette paddeln. Privatpersonen zahlen 35 Euro für einen Platz in einem Boot. Unternehmen, die eine Drachenbootmannschaft mit 17 Personen melden, zahlen 1000 Euro und für eine halbe Drachenbootmannschaft

(8 Pers.) 500 Euro. Vereine können für 600 Euro ein ganzes Boot buchen, für 300 ein halbes. Man braucht zwar keine Vorkenntnisse, dennoch gibt es am 24. August zwischen 15–19 Uhr ein Drachenboot-Training für fünf Euro. (tes)

Weitere Infos: www.kiwanis-hh.de (Projekte), Anmeldung: M. Lietke, Tel. 0172 42 56 089, E-Mail: drachenbootrennen@kiwanis-hh.de