Noch bis zum 30. Mai anmelden für den HSH Nordbank Run

Noch bis zum 30. Mai können sich Läufer für dem HSH Nordbank Run zugunsten des Abendblatt-Vereins "Kinder helfen Kindern" anmelden. Am 23. Juni geht Norddeutschlands größter Benefiz-Lauf auf vier Kilometern durch die HafenCity. "Als größter diakonischer Arbeitgeber in Hamburg ist es uns ein wichtiges Anliegen für den guten Zweck, nun bereits zum 11. Mal, an den Start zu gehen", schreibt Güner Özcan, vom Albertinen-Diakoniewerk als Begründung für die Teilnahme. Kühne + Nagel ist bereits zum zwölften Mal dabei und die Firma sei "wie auch der HSH Nordbank Run seit vielen Jahren eng mit der HafenCity verbunden. Mit Freude nehmen wir deshalb mit mehr als 100 Kollegen und ihren Familien teil. Der gute Zweck und viel Spaß stehen im Vordergrund", so Hansjörg Rodi, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Startnummern kosten je nach Teamgröße zwischen 20 und 25 Euro. Einzelstartnummern gibt es zudem in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18–32. Anmeldungen unter: www.hsh-nordbank-run.de