Unter dem Motto Ride for Help können Indoor-Radler an einer Charity-Veranstaltung zugunsten des Abendblatt-Vereins teilnehmen

Ride for Help in der Kaifu Lodge

Aktion im Mai Mitmachen: Benefiz-Spinning in der Kaifu-Lodge am 27. Mai

Mitten in Hamburg – im Herzen von Eimsbüttel, Eppendorf und der Sternschanze – befindet sich auf 3000 Qua­dratmetern Europas größtes Fitnessstudio, die Kaifu-Lodge. Das Kursangebot umfasst mehr als 270 unterschiedliche Workouts, Pilates, Yoga und Rückengymnastik sowie Ausdauer- und Krafttrainings wie Cybex, Life Fitness und Techno Gym. Weitere Highlights sind der Innen- und Außen-Pool, Squash, eine Sauna-landschaft, Massagen, Osteopathie und Beauty-Behandlungen, Ernährungsberatung, Familien- und Jugendkurse plus Kinderbetreuung.

2017 haben die Spinningtrainer mit der Kaifu-Lodge die Spendenaktion "Ride for help" ins Leben gerufen. Spinning ist Schwitzen auf dem Indoor-Rad mit Musik, Spaß und guter Laune – für jedermann geeignet. Ziel ist es, mit diesem Charity-Event am 27. Mai viele Spenden für Projekte zu sammeln, die sonst wenig Aufmerksamkeit bekommen. In diesem Jahr geht der Erlös des Benefiz-Radelns an den Abendblatt-Verein "Kinder helfen Kindern", der damit ein kleines autistisches Mädchen unterstützt, das einen Therapiehund benötigt, um es durch den Alltag und den Verkehr sicher zu begleiten, seine Ängste zu nehmen und es zu beruhigen.

Spinning "Ride for help" findet am 27. Mai von 10 bis 13 Uhr in der Kaifu-Lodge, Bundesstraße 107, statt. Der Start ist um 10, 11 oder 12 Uhr (gerne auch 3 Stunden) möglich. Preis pro Stunde: Mitglieder: 10 Euro, externe Gäste: 26 Euro, Firmen: 30 Euro; weitere Spenden sind sehr willkommen.

Eine Anmeldung ist bis zum 27.5. möglich, Mitglieder und externe Gäste bitte direkt an der Rezeption der Kaifu-Lodge. Firmen schicken bitte eine

E-Mail an corinna.joern@kaifu-lodge.de