Integration durch Ausbildung

Nasir R. war mitten in seiner Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe und dabei, sich gut zu integrieren, als das Sozialamt plötzlich jegliche finanzielle Unterstützung einstellte. Rechtlich war das zwar in Ordnung, für Nasir R. bedeutete es jedoch eine Katas­trophe, denn er konnte seinen Lebensunterhalt allein von der Ausbildungsvergütung nicht mehr bestreiten. Der junge Mann kommt aus Afghanistan und ist ohne seine Familie vor einigen Jahren nach Deutschland geflüchtet. Zum Glück wurde er während der Lehre von KoALA (Kooperation Arbeiten, Lernen und Ausbildung) betreut, einem Verein, der seit 2014 junge Geflüchtete während ihrer Ausbildungszeit begleitet.

Valeska Rau, Leiterin des Ausbildungsprojekts bei KoALA, schrieb an die Abendblatt-Redaktion "Von Mensch zu Mensch" und bat um Hilfe: "Nasir R. ist ein engagierter, zuverlässiger und motivierter junger Mann – trotz aller Schwierigkeiten hat er bisher immer seine Ziele verfolgt. Mittlerweile spricht er sicher Deutsch und erhält in seinem Betrieb viel Anerkennung und Lob." Nun war er kurz davor, die Ausbildung aufgeben zu müssen.

Der Abendblatt-Verein "Kinder helfen Kindern" sprang ein, unterstützte Nasir R. und ermöglichte es ihm so, seine Berufsausbildung fortzusetzen. Inzwischen hat der jetzt 23-Jährige die Abschlussprüfung bestanden und wurde von dem Restaurant, wo er gelernt hat, übernommen. Er ist sehr froh und dankbar für die Unterstützung: "Das war meine Chance", sagt er glücklich.

Auch das neue Projekt KoALA Pro wird von "Kinder helfen Kindern e. V." unterstützt. Zehn Geflüchtete werden dabei von einem Team aus Sozialpädagogen, Coaches, Lern- und Sprachtherapeuten zwei Jahre individuell begleitet, sowohl im Betrieb als auch beim schulischen Teil der Berufsausbildung in der Gas­tronomie. Die Fachleute vermitteln zudem bei Problemen und beraten die jungen Leute in persönlichen Krisen, weil diese in der neuen Heimat in der Regel kein soziales Netz haben.

Die Idee dahinter ist, die Auszubildenden zu stärken, sie zu vernetzen, ihnen Sicherheit zu geben, ­damit sie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und anschließend in ein stabiles Beschäftigungsverhältnis kommen. Um das Projekt finanzieren zu können, benötigt KoALA Pro noch weitere Spenden – für jeden Auszubildenden etwa 8500 Euro.

Weitere Informationen: www.koala-pro.de, Spendenkonto: KoALA Pro, Hamburger Sparkasse DE95 2005 0550 1042 2359 68 oder über die Spendenplattformen BetterPlace.org, WeCanHelp.de