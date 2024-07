Berlin. Jens Lehmann hat ein Problem mit der neuen Frisur von Robert Andrich. Seine Aussagen sorgen in den sozialen Netzwerken für Unmut.

Bei der WM 2006 im eigenen Land war Jens Lehmann noch die Nummer eins im deutschen Tor. Lang ist’s her. Inzwischen macht der frühere Nationalspieler eher abseits des Spielfeldes von sich reden. Stichwort: Kettensäge. Nichtsdestotrotz: Nach wie vor kommt der 54-Jährige auch als TV-Experte zum Einsatz, so auch vor dem Viertelfinale des DFB-Teams gegen Spanien. Seine Aussagen sorgen dabei für Irritationen.

Strittige Szene Nummer eins: Lehmann über Andrichs Frisur

Lehmann äußert sich bei Welt-TV zur Haarpracht von Robert Andrich. Der Mittelfeldspieler hat vor dem Duell mit Spanien noch einmal frisurentechnisch nachgelegt und trägt nun ein sattes Pink obenrum. Jens Lehmann findet das „grenzwertig“.

Vor laufenden Kameras setzt er zu einem sonderbaren Monolog an: „Heutzutage muss man ja vorsichtig sein, weil vielleicht fühlt er sich heute ja auch als Frau oder so“, sagt er mit einem Grinsen. Man müsse ja sehr tolerant sein, aber im Rahmen einer deutschen Nationalmannschaft, die ja die „Elite“ repräsentiere, sei das für seinen Geschmack „ein bisschen zu viel“.

„Erst waren es blonde Haare, jetzt sind es pinke Haare. Was will er uns damit zeigen? Hat er Persönlichkeitsprobleme, dass er so auffallen muss. Als Mitspieler hätte ich das sehr komisch gefunden und ich glaube, der Bundestrainer findet das auch nicht so toll“, fährt Lehmann fort. Ob der Ex-Keeper wohl zum innersten Zirkel von Julian Nagelsmann gehört und sich mit diesem regelmäßig über neue Frisurentrends austauscht?

Lehmann glaubt: Die Uefa wird solche Frisuren verbieten

Und Lehmann geht noch einen Schritt weiter. Die Uefa werde sowas in Zukunft sicherlich verbieten, glaubt er. Diese „extrem leuchtende“ Frisur, das sei ja „total irritierend auf dem Fußballplatz“.

Wer seine Haare pink färbt, müsse sich ja irgendwie als Frau fühlen oder habe womöglich „Persönlichkeitsprobleme“ – Lehmanns Andeutungen sorgen in den sozialen Netzwerken für viel Kritik und erinnern an seine früheren Aussagen über Thomas Hitzlsperger, die als homophob wahrgenommen wurden.

In einer Fußballsendung bei Sky sagte er 2014 über seinen ehemaligen Mitspieler, der sich nach seiner Karriere als homosexuell geoutet hatte, er sei „ein Spieler, der erstens sehr intelligent ist, und zweitens von seiner Spielweise überhaupt nicht den Anlass gegeben hätte, dass man hätte denken können, da ist irgendetwas“. Als er gefragt wurde, wie er reagiert hätte, wenn Hitzlsperger sich schon damals geoutet hätte, meinte Lehmann: „Komisch, glaube ich. Man duscht jeden Tag zusammen.“

Strittige Szene Nummer zwei: Lehmann findet Spanier zu klein – Kroos lacht darüber

Ebenfalls bei Welt-TV äußert Lehmann seine Einschätzung, dass die Spanier zu klein und zu unerfahren seien. Mit Blick auf die Jungstars Lamine Yamal (16) und Nico Williams (21) sagte Lehmann: „Das ist eigentlich eine Jugendmannschaft teilweise, weil sie vorn zwei Stürmer haben, die extrem jung sind.“ Die Furia Roja habe wenig internationale Erfahrung in der Achse, „angefangen vom Torwart über die Innenverteidigung bis nach vorn zu Morata. Die Mannschaft ist in der Körpergröße zu klein“, so Lehmann weiter.

Den prominentesten Widerspruch bekam er prompt von Toni Kroos, der in der Pressekonferenz loslachen musste, als er auf die Aussagen angesprochen wurde. Im flüssigen Spanisch ließ die deutsche Real-Legende wissen, dass man das beim DFB anders sehe. „Wir haben eine etwas andere Meinung. Es ist nicht wahr, was er sagt“

