Abwechslungsreiche und vielfältige Komödien

Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und erleben Sie Stars hautnah in der Komödie Winterhuder Fährhaus. Wir spielen abwechslungsreiche und vielfältige Komödien und bieten Ihnen Spaß und Unterhaltung in allen Facetten. Eins ist sicher: Bei uns wird gelacht! Unser Theater ist als Familienunternehmen eines der wenigen in Hamburg, das sich nur durch den Zuspruch seiner Theatergäste trägt. Deshalb stehen bei uns die Wünsche des Publikums an erster Stelle.

Die Komödie Winterhuderr Fährhaus bietet allen Hamburger Abendblatt-Abonnentinnen und -Abonnenten wechselnde Vorteile an.