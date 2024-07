4-Sterne-Superior Hotel Birke in Kiel

Raus aus dem Alltag, rein in den Kurzurlaub! Glückliche Momente erleben die Gäste des 4-Sterne-Superior Hotel Birke in Kiel bei norddeutschen Klassikern im Fischers Fritz Restaurant, entspannten Saunagängen im Wellnessbereich oder Besuchen der nahe gelegenen Ostseestrände. Dank des liebevollen Gastumgangs in einer echten norddeutschen Atmosphäre erleben die Gäste des familiengeführten Hotels spürbare Ruhe und Erholung. Und nachts schläft man wie auf norddeutschen Wolken auf in Kiel hergestellten Boxspringbetten.

Das familiengeführte ****Ringhotel Birke Kiel liegt ruhig am grünen Wald mit Wildgehege, nicht weit von Ostsee, den Stränden und dem Naturpark Westensee. Hier ist Schleswig-Holstein zuhause. Im Fischers Fritz Restaurant serviert man typisch holsteinische als auch kreative, junge Gerichte aus Lebensmitteln von „fairen“ feinheimischen Lieferanten. Das großzügige Birke Spa sucht am Ort seinesgleichen: Schwimmbad, Saunen, Soledampfbad, Ruheinseln sowie professionelle Massage- und Kosmetikanwendungen mit Produkten aus der Region und der Ostsee warten auf den Ruhesuchenden. Das Birke ist groß genug für hochwertige Angebote in Küche, Business und Spa, aber ist klein genug für ein ruhiges, überzeugendes zuhause-Gefühl, das liebevoll von allen Gastgebern gepflegt wird. Wer das Persönliche, das Familiäre sucht, wer das Echte und die Qualität schätzt, wer auf Lebensqualität nicht verzichten möchte, sei es Entspannung, Kulinarik oder Natur, der kommt am Birke nicht vorbei.



Das Hotel Birke bietet allen Hamburger Abendblatt-Abonnentinnen und -Abonnenten wechselnde Vorteile an.