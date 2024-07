Ihr Design-Einrichtungshaus

In den Cramer Einrichtungshäusern erleben Sie führende internationale Design-Marken und sammeln wertvolle Inspirationen für kreatives und hochwertiges Wohnen. Die Teams aus Interior-Beratern, Innenarchitekten, Küchen- und Lichtplanern stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um Ihre Einrichtungswünsche zu erfüllen. Das große Portfolio an Einrichtungsmarken wird ergänzt durch die hochindividualisierbaren Produkte aus der Cramer Holz- und Polstermanufaktur als wichtigsten Teil der Cramer-DNA. In den Werkstätten in Elmshorn produziert das Unternehmen mit neuester Technik und viel Know-how Schrankmöbel, Tische, Tresen, Projektmöbel, Sofas, Bänke, Küchen und vieles mehr. So kann jede Einrichtungsaufgabe designstark, funktional und hochwertig genau nach Ihren Wünschen und Erfordernissen realisiert werden.

Cramer Möbel bietet allen Hamburger Abendblatt-Abonnentinnen und -Abonnenten wechselnde Vorteile an.