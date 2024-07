Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten je nach TreueKarte Rabatt auf das Yoga-Wochenende im Hotel Birke.

Wer innere Ruhe hat, wirkt auch nach außen ausgeglichener. An dem Wochenende üben Sie das Vinyasa in drei Einheiten aus. Unsere zertifizierte Yogalehrerin leitet Sie in unserem hellen, gut belüfteten Bewegungsraum achtsam durch die Yogaklassen, lässt Sie Ihre persönlichen Grenzen erspüren und motiviert diese individuell zu erweitern. Zwischen den Yogastunden bleibt genügend Zeit, sich kulinarisch mit feinheimischen Gerichten in unserem Restaurant Fischers Fritz verwöhnen zu lassen oder bei der Massage und im Birke Spa zu entspannen. Die Yoga-Klassen sind sowohl Anfänger als auch geübte Yogis geeignet.

Ihr Vorteil: Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten je nach TreueKarte Rabatt auf das Yoga-Wochenende im Hotel Birke.

Inklusivleistungen :

2x Übernachtung im gemütlichen Zimmer

2x vollwertiges Frühstücksbuffet „Norddeutscher Art“

2x 3-Gänge-Menü

1x Aktivquelle - Stäbchenmassage, 40 Minuten

1x Frühanreise am Freitag ab 14 Uhr

1x Wellness-Paket: Nutzung unseres Wellnessbereiches „Birke Spa“ mit Schwimmbad, Saunen, Soledampfbad und Tepidarium, leihweise Bademantel, Dusch- & Saunatücher für den Aufenthalt

1x Flasche Mineralwasser bei Anreise auf dem Zimmer

Täglich regionale Äpfel und mineralisiertes Wasser im Spa

Reisezeiträume : 13. - 15. September 2024 und 11. - 13. Oktober 2024

Preise:

TreueKarte Silber ab 372 € p. P

TreueKarte Gold ab 365 € p. P.

TreueKarte Hanseat ab 350 € p. P.

Statt 382€ p. P. im Classic-Doppelzimmer

Wo erhalte ich das Angebot? : Einfach anrufen unter 0431/53 31 301 Ringhotel Birke Kiel, Martenshofweg 2–8, 24109 Kiel

→ Zur Nutzung der Angebote halten Sie bitte Ihre TreueKarte mit der Kundennummer bereit