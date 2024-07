Exklusives Wohnen in Gödenstorf: Entdecken Sie Ihr Traumhaus beim Open House Event am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 12 Uhr in der Bahnhofstaße 12a/13a.

„Gut Leben in Gödenstorf“. In ruhiger Lage umgeben von viel Grün entstehen auf einem sonnigen, geteilten Grundstück ein attraktives Einfamilienhaus sowie zwei Doppelhaushälften. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2024 geplant, schon jetzt können die beiden Objekte besichtigt werden.

S-Immobilien der Sparkasse Harburg-Buxtehude öffnet am Samstag, 13. Juli 2024 von 11 bis 12 Uhr zur Besichtigung die Türen. Vor Ort begrüßen Sie die Immobilienberater Rainer Bestmann und Carsten Reinhardt für individuelle Besichtigungen. Kommen Sie zur Besichtigung, das Team der Sparkasse Harburg-Buxtehude freut auf Sie.

Energie-effizient und hochwertig ausgestattet

Bei dem Bauvorhaben wurde besonderer Wert auf Energieeffizienz und hochwertige Ausstattung gelegt. Beide Häuser entsprechen dem KFW-55-Standard. Sie verfügen über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine dezentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist inklusive. „Auch individuelle Ausstattungswünsche können Sie je nach Baufortschritt noch einfließen lassen. Bodenbeläge in den Bädern, Türen und Fliesen suchen Sie nach Ihrem Geschmack im entsprechenden Preisrahmen selbst aus“, erklärt Carsten Reinhardt.

„Gut Leben in Gödenstorf" - der Titel ist Programm: Der Ort bietet eine optimale Infrastruktur, von der insbesondere junge Familien profitieren.

„Gut Leben in Gödenstorf“

Gödenstorf ist ein Ortsteil von Salzhausen in der Lüneburger Heide. Salzhausen hat ca. 5.000 Einwohner und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Sie finden hier diverse Supermärkte, viele kleine Geschäfte, mehrere Ärzte, Apotheken und ein vielfältiges Gastronomieangebot. Sämtliche Schulformen sowie zwei Kindergärten und eine Krippe befinden sich im Ort. Salzhausen beeindruckt mit tollen Freizeitangeboten für Jung und Alt, u. a. mit Sportvereinen und einem beheizten Freizeitbad. Die Hamburger Innenstadt erreichen Sie mit dem Auto in ca. 30-40 Minuten.

Reihenhaus oder Haus im Grünen?

„Man muss sich schon überlegen, ob man für diesen Preis nördlich der Elbe ein Reihenhaus haben möchte oder aber lieber hier im Süden Hamburgs ein idyllisch gelegenes Einfamilienhaus mit Garten sein Eigen nennen will“, gibt Carsten Reinhardt, Makler von S-Immobilien der Sparkasse Harburg-Buxtehude, zu bedenken.

Umgeben von grünen Gärten und altem Baumbestand sind die beiden benachbarten Häuser ruhig in einer Seitenstraße von Gödenstorf gelegen. „Hier findet man wohltuende Ruhe und ist zugleich in wenigen Minuten mit dem Fahrrad oder dem Auto in Salzhausen, um einzukaufen, zum Arzt zu gehen oder das vielfältige Sport- und Freizeitangebot zu nutzen“, so Reinhardt weiter.

Ihre Ansprechpartner rund ums Thema Immobilien bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Immobilienmakler

Rainer Bestmann

Tel.: 040 76691-7666

Mail: rainer.bestmann@spkhb.de

Rainer Bestmann, Makler von S-Immobilien der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

Immobilienmakler

Carsten Reinhardt

Tel.: 040 76691-7666

Mail: carsten.reinhardt@spkhb.de

Carsten Reinhardt, Makler von S-Immobilien der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

Hinweis: Wegen einer Baustelle im Ort wird die Anfahrt über Garlstorf empfohlen.

Doppelhaushälfte • 4,5 Zimmer • ca. 144 m² Wohnfläche • ca. 384 m² Grundstück • PV Anlage mit 6,16 KWp • Fußbodenheizung • Bodentiefe Fenster • Elektrische Rolläden • Hauswirtschaftsraum • Terrasse, Stellplatz Kaufpreis: 489.000,00 Euro

Keine Käuferprovision

Einige Doppelhaushäften entstehen derzeit im Gödenstorfer Baugebiet.

Einfamilienhaus • 5 Zimmer • Gedämmtes und teilweise ausgebautes Dachstudio mit vollwertiger Holztreppe • ca. 172 m² Wohnfläche • ca. 581 m² Grundstück • PV Anlage mit 7,92 KWp • Fußbodenheizung im Erd- und Obergeschoss • Einbauküche, Design noch wählbar • Hauswirtschaftsraum mit Außenzugang • Terrasse, 2 Stellplätze • Teils bodentiefe Fenster • Elektrische Rollläden • Gäste-WC mit Dusche Kaufpreis: 740.000,00 Euro

Keine Käuferprovision