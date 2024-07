Seuthes bietet nicht nur alles für Ihren Garten, sondern auch spannende Karrieremöglichkeiten. Verstärken Sie das Team und wachsen Sie in einem familiären Umfeld. Jetzt Stellenangebote entdecken und die Leidenschaft für Pflanzen zur Berufung machen.

Mit den Sonnenstrahlen des Sommers erwachen auch in Ahrensburg die Gärten endgültig zu neuem Leben. Die beste Zeit für Hobbygärtner sowie Naturfreunde also, die ihren eigenen Garten auf Vordermann bringen möchten.

Vielfalt für die grüne Saison

Seuthes, das Gartencenter mit Tradition seit 1989 und mittlerweile vier Standorten in Norddeutschland, ist mit einem breitgefächerten Sortiment für alle Naturenthusiasten die passende Anlaufstelle.

© Seuthes

Mit der beeindruckenden Auswahl an Gemüsepflanzen ist Seuthes ein echtes Highlight für Gartenliebhaber. Ob knackige Gurken, scharfe Chilis, saftige Tomaten oder aromatische Paprikas – hier findet jeder Gartenbegeisterte etwas, um sein eigenes Gemüsebeet zu bereichern.

Alles fürs Gartenglück

Nicht nur das: Was wäre Gärtnern ohne das passende Zubehör? Das Gartencenter bietet auch eine umfangreiche Palette an Düngern, Kübeln und hochwertiger Erde in seiner großen Filiale in Ahrensburg. Wer also auf der Suche nach den richtigen Pflanzgefäßen ist, egal ob für den Innen- oder Außenbereich, findet bei Seuthes die erforderliche Auswahl. Hinzu kommt das Angebot an Baumschulprodukten und Pflanzenpflegeprodukten, die dafür sorgen, dass Bäume und Pflanzen optimal gedeihen.

© Seuthes

Auf der 5.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche finden Besucher nicht nur Beet- und Balkonpflanzen, die jedes Gartenherz höherschlagen lassen, sondern auch alles, was das grüne Wohnzimmer benötigt. Egal ob Froschfiguren, Vogeltränken, Windlichter, Solarlampen und wunderschöne Zimmerpflanzen oder sogar exklusive Teakholzartikel: Sie alle warten darauf, ihr neues Zuhause verschönern zu dürfen. Für all diejenigen, die ihren Liebsten eine Freude machen möchten, bieten die Innenhallen eine Fülle an stilvoll bepflanzten Arrangements und praktischen Gartenhelfern.

Wachsen und gedeihen

Doch die Gärtnerei der Seuthes GmbH & Co. KG ist mehr als nur ein Ort zum Einkaufen. Es ist ein Ort der Inspiration und des Wachstums, wovon auch die Unternehmensgeschichte zeugt. Beginnend in Schneverdingen, entwickelte sich das grüne Netzwerk weiter nach Buchholz, Ahrensburg und Glinde.

Die Werte des Unternehmens sind klar: Konstantes Wachstum, verbunden mit Dankbarkeit gegenüber treuen Kunden, die seit über 30 Jahren diesen Weg begleiten. Denn nur so kann Seuthes seinem Slogan gerecht werden: Beste Pflanzen zu besten Preisen.

© Seuthes

Die Liebe zum Garten als echte Berufung

Das Unternehmen sucht nun Pflanzenliebhaber als Verstärkung für das offene und familiäre Team. Ob Quereinsteiger mit Ambition oder ausgebildete Gärtner – Seuthes bietet Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, von der Baumschule über den Zier- und Zimmerpflanzenbereich bis hin zur Kassentätigkeit. Flexible Vollzeitpositionen und Praktikumsplätze stehen für motivierte Bewerber zur Verfügung.

Mit einem Blick auf die Online-Präsenzen von Seuthes kann jeder interessierte grüne Daumen einen ersten Eindruck gewinnen. Die Bewerbungen werden gern per Mail an info@seuthes.de entgegengenommen – eine Chance, mit Seuthes zu wachsen, persönlich und beruflich.

Ein Besuch bei Seuthes ist nicht nur ein Einkaufserlebnis, sondern ein Erlebnis für alle Sinne und der erste Schritt in eine grünere Zukunft – sei es im eigenen Garten oder auch auf der Karriereleiter.