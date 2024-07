Erleben Sie ab dem 11. Juli die neu gestaltete Welt der Heimtierversorgung: Der Fressnapf XXL Markt in Hamburg-Altona öffnet als „Fressnapf Future Store“.

Schickes skandinavisches Design trifft auf coolen Industrial-Look: Der neu gestaltete Fressnapf XXL Markt in Hamburg-Altona ist hell, modern und übersichtlich. Dank seines überarbeiteten Konzepts setzt er neue Maßstäbe: Von der Einrichtung, einer noch größeren Auswahl bis hin zu professioneller Beratung und Dienstleistungen bietet der Fressnapf Markt das bislang modernste und kundenfreundlichste Einkaufserlebnis – sowohl für Mensch als auch Tier.

Die Filiale in der Ruhrstraße 44 bietet auf einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern Erlebniswelten rund um die verschiedenen Haustiere. 20 Mitarbeitende stehen den Kundinnen und Kunden mit ihrer Expertise und Leidenschaft für Tiere beratend zur Seite.

Die Filial-Eröffnung wird am 11.07.24 mit attraktiven Willkommens-Aktionen gefeiert!

Egal ob Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Maus, Vogel oder Fisch - für jeden Bereich gibt es geschulte Beratung. © Fressnapf Tiernahrungs GmbH

Marktplatz mit Wohlfühlfaktor

„Wir verstehen uns nicht nur als Versorger, sondern vielmehr als Umsorger“, erklärt Angelique Chomse, Filialleiterin in der Ruhrstraße, die Philosophie von Fressnapf. „Wer zu uns kommt, findet ein umfangreiches Sortiment und erfährt zugleich erstklassige Beratung durch unser leidenschaftliches Team.“ Das Angebot umfasst über 18.000 Produkte. Für eine leichte Orientierung sorgt dabei das Store-Konzept, das übersichtlich nach Tierbereichen strukturiert ist.

Im neuen Fressnapf Future Store hat Service seinen eigenen Platz: für noch mehr Ruhe für ausführliche Beratung. © Fressnapf Tiernahrungs GmbH

Erweitert wurden hierbei die Bereiche Aquaristik und Nager: Die einzelnen Erlebniswelten sind nach höchsten Standards ausgebaut – so gehen die Gehege-Größen im Markt über die tierschutzrechtlich geforderten Empfehlungen hinaus. Von Kaninchen über Meerschweinchen, Hamstern bis hin zu Vögeln, alle Tiere werden ausschließlich über zertifizierte und regelmäßig kontrollierte Züchterinnen und Züchter bezogen. „Unser Personal ist darauf spezialisiert, unsere Kundinnen und Kunden so zu beraten, dass eine artgerechte Haltung gewährleistet ist“, sagt Filialleiterin Chomse. „Bei uns gibt es vom passenden Futter bis zum Equipment alles, was Mensch und Haustier für ein gutes Zusammenleben brauchen.“

BARF-Liebhaber aufgepasst: das Meat Corner

Das Meat Corner begeistert mit einer umfassenden Auswahl für BARFer. Von Frostfutter über Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu Snacks und Kauprodukten ist alles vertreten, um den natürlichen Ernährungsbedürfnissen der Vierbeiner gerecht zu werden.

Im neuen Meat Corner finden BARFer alles rund um die Vorlieben ihrer vierbeinigen Freunde. © Fressnapf Tiernahrungs GmbH

Fressnapf legt in seinem neu ausgerichteten XXL Markt besonderen Wert darauf, dass sich die Kundinnen und Kunden wohlfühlen und sie „unter Tierfreund:innen“ miteinander in den Austausch kommen – ganz wie auf einem lebendigen Marktplatz.

Große Wiedereröffnung wird über Altona hinaus gefeiert

Der frisch umgestaltete Fressnapf XXL Markt an der Ruhrstraße 42-44 in Hamburg-Altona verspricht ein optimales Einkaufserlebnis in einem hellen und inspirierenden Ambiente. Sowohl Zwei- als auch Vierbeiner werden bei einem Bummel durch den Markt ihre Freude haben. Und weil alleine feiern nicht so richtig viel Spaß macht, wird die Wiedereröffnung von den Schwester-Märkten begleitet: Die Teams in Hamburg-Osdorf und Hamburg-Nedderfeld feiern kräftig mit!

Feiern Sie mit und sparen Sie dabei

Zur Feier der Neueröffnung winken vom 11. bis 13. Juli spannende Rabatte. Besucher erhalten 10 %1) Nachlass auf ihren gesamten Einkauf. Mitglieder des Fressnapf Friends Programms können sich sogar über einen 20 % Rabatt2) freuen.

Im neuen Fressnapf Futur Store in Hamburg-Altona wird jeder glücklich. © Getty Images

Fressnapf – Mehr als nur eine Marke

Die Fressnapf-Gruppe hat sich als Marktführer im europäischen Heimtierbedarf etabliert. In über 1.900 Märkten und dem dazugehörigen Online-Shop erhalten Tierfreundinnen und -freunde ein umfassendes Sortiment und Serviceangebote. Der Anspruch: das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher gestalten. Mit sozialen Projekten und einem starken Fokus auf kompetenter Beratung sowie Weiterbildung der Mitarbeitenden, manifestiert Fressnapf dieses Ziel. „Tiere bereichern unser Leben“, betont Gründer Torsten Toeller und spiegelt damit die Philosophie wider, die nicht nur eine Vielfalt von Produkten, sondern auch Respekt und Wertschätzung gegenüber Kunden und deren tierischen Begleitern in den Vordergrund stellt.

Hier findet die große Wiedereröffnung statt: Fressnapf XXL Hamburg-Altona

Ruhrstraße 42-44

22761 Hamburg Öffnungszeiten:

Montag-Samstag 9-20 Uhr Und hier wird kräftig mitgefeiert: Fressnapf Hamburg Nedderfeld

Nedderfeld 70

22529 Hamburg Fressnapf Hamburg-Osdorf

Osdorfer Landstraße 393

22589 Hamburg

1) Ausgenommen vom Rabatt sind Tiere, Zeitschriften, Bücher, Pfand, längerfristige Coupon-Aktionen, bereits reduzierte Waren und Geschenkkarten. Nur gültig vom 11. – 13.07.2024 in den oben genannten Fressnapf Märkten.

2) Nur gültig vom 11. – 13.07.2024 in oben genannten Fressnapf Märkten. Fressnapf Friends und Kundenkonto erforderlich. Mehr Infos und Teilnahmebedingungen für Fressnapf Friends finden sich auf fressnapf.de/friends. Ausgenommen sind Tiere, Bücher, Zeitschriften, Gutscheine, Versandkosten, Pfand, Tabak und Salon sowie Produkte und Dienstleistungen, bei denen ein Teil des Preises gespendet wird. Nur einmal pro Person einlösbar. Barauszahlung ist ausgeschlossen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht mit sonstigen Aktionen und den Friends Preisen kombinierbar, sofern nichts Gegenteiliges erwähnt ist.