Sehen und erleben – der Kunst- und Mediencampus Hamburg präsentiert vom 25. – 27. Juli 2024 Arbeiten und Projekte von Studierenden aus den Bereichen Design, Medientechnik und Informationswissenschaften der HAW Hamburg.

Für die Ausstellung am Ende des Sommersemesters wird nahezu jeder Winkel auf dem schönsten Campus der Stadt kreativ genutzt. Zu sehen sind Illustrationen und Comics, Designarbeiten, Fotoserien, Videoarbeiten, Maker- und KI-Projekte, Licht- und Sounddesign, Virtual-Reality-Installationen und vieles mehr. Die inhaltliche Mischung macht den Rundgang Finkenau zu einem Erlebnis für ganz unterschiedliche Interessen. Sich inspirieren lassen, staunen, ins Gespräch kommen – von den Werkstücken, Leinwänden und Installationen in den Ateliers des Altbaus läuft man durch die Flure der Studiengänge Illustration und Kommunikationsdesign. Weiter unten im Gebäude hängen Fotografien und Arbeiten aus den Druckwerkstätten neben Klanginstallationen der Sounddesigner*innen. Das Trickfilmlabor öffnet genauso weit seine Türen wie die großen Ton-, Licht- und Videolabore im Neubau gegenüber. Hier zeigen die medientechnischen Studiengänge der HAW Hamburg, was sie können. Ob es um die neusten Videospiele oder das Ausprobieren von VR-Anwendungen geht. Und wer Lust auf Kurzfilme hat, setzt sich in Studienbereich Zeitbezogene Medien einfach ins Kino.

Der Eintritt ist frei. Alle sind herzlich willkommen.

© HAW Hamburg

Rundgang Finkenau 2024 (25.– 27. Juli 2024)

Öffnungszeiten: Donnerstag: 18 – 23 Uhr Freitag: 14 – 20 Uhr Samstag 12 – 18 Uhr Adresse: Kunst- und Mediencampus Hamburg, Finkenau 35, 22081 Hamburg

© HAW Hamburg

Fragt uns alles – Angebote für Studieninteressierte

In diesem Jahr erweitert die HAW Hamburg den Rundgang Finkenau am Freitag, den 26. Juli explizit mit Angeboten für Studieninteressierte. Wer sich für Design, Medien und Technik in einem angewandten Studium interessiert, kann sich auf der Sommerausstellung wunderbar umgucken, den Campus kennenlernen und alle Fragen stellen, die er oder sie auf dem Herzen hat. Studierende und Lehrende aus unterschiedlichen Bereichen bieten Führungen über die Ausstellung und durch die Werkstätten und Labore an und erzählen vom Studium an der HAW Hamburg. Bei „Frag uns alles“ haben Studieninteressierte die Möglichkeit in netter Gesprächsrunde alle ihre Fragen loszuwerden und herauszufinden, ob ein Studiengang zu ihnen passt.

© HAW Hamburg

Die Programmübersicht auf einen Blick

Hier findet sich das Programm am 26. Juli auf einen Blick.

Für alle Angebote gilt: Eine Anmeldung ist nicht nötig. Interessierte können einfach zum Treffpunkt kommen.

© HAW Hamburg

Magazine, Websites, Maker-Produkte oder KI-Anwendungen gestalten – der Studiengang Kommunikationsdesign ist abwechslungsreich und immer kreativ.

Führung über die Ausstellung von und mit Studierenden 14:30 – 16:00 Uhr Treffpunkt: Eingang Mensa

Fragt uns alles – Kommunikationsdesign 17:00 – 18:00 Uhr Ort: Raum: 4.028, 4. Stock im Neubau

Lust auf Reportagen, Interviews oder Podcasts? Medienprofil werden im Newsroom – im Studiengang Digitale Kommunikation.

Fragt uns alles – Digitale Kommunikation 14:30 – 16:00 Uhr Ort: Raum 250, 2. Stock im Altbau

Programmieren lernen oder Sounddesign entwickeln? Generalisten mit Spezialwissen in den Studiengängen Media Systems und Medientechnik.

Führung mit Studierenden 14:30 – 16:00 Uhr Treffpunkt: Eingang Mensa

Fragt uns alles – Media Systems und Medientechnik 16:00 – 17:00 Uhr Ort: Raum 233, 2. Stock im Altbau

Das Produktionslabor der HAW Hamburg zeigt 66-Sekunden-Kurzfilme aus dem 2. Studiensemester Medientechnik (Bildgestaltung und Dramaturgie).

Guckt euch alles an – Medientechnik 13:00 – 17:00 Uhr Ort: Produktionslabor, Finkenau 35, Studio 2

Interesse an Storytelling, Game Design oder 3D Modeling – das alles und noch viel mehr lernt man im GamesLab der HAW Hamburg.

Fragt uns alles – Games Master Hamburg 15:00 – 16:00 UhrOrt: GamesLab, Finkenau 31