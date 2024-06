Der Hamburger Abbruchspezialist Ehlert & Söhne prägt mit seinen Abbruchbaggern und LKWs die größten Baustellen der Hansestadt. Das Traditionsunternehmen wächst und sucht motivierte Mitarbeiter für zahlreiche anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgaben hinter dem Bauzaun.

Wenn es um den Abbruch, Rückbau oder das professionelle Recycling von Baumaterialien geht, sind im Raum Hamburg meist die Experten von Ehlert & Söhne gefragt. Seit seiner Gründung im Jahr 1907, und damit 115 Jahren, gilt das Traditionsunternehmen als erste Adresse für den Abbruch kompletter, Wohngebäude, Gewerbebauten, Brücken oder den Rückbau von Industrieanlagen.

Die Firma expandiert: Derzeit sind über 120 Mitarbeiter von Ehlert und Söhne im Einsatz – ein Drittel mehr als noch zehn Jahre zuvor. Die tonnenschweren Bagger, LKWs oder Kompaktlader mit dem weithin sichtbaren Firmenlogo dominierten damals unter anderem die Baustelle der Elbphilharmonie, heute prägen sie das nicht weniger prestigeträchtige Areal am Klosterwall in der Hamburger Innenstadt.

. © Ehlert & Söhne | Unbekannt

Fünf Generationen im Dienst der Hamburger Baubranche

„Wir sind ein Familienunternehmen in jetzt fünfter Generation mit einem großen Fundus an Erfahrung und Wissen. Seit mittlerweile über elf Jahrzehnten haben wir verinnerlicht, wie Abbruch- und Recycling-Projekte planvoll, strukturiert und kosteneffizient gemanagt werden müssen“, sagt Betriebsleiter Michael Koops der Funke Mediengruppe. Ehlert & Söhne ist vorrangig im Raum Hamburg, Schleswig-Holstein und dem nördlichen Niedersachsen aktiv. „Wenn ein Stammkunde uns in weiter entfernten Regionen Deutschlands braucht, sind wir selbstverständlich für ihn da“, so Koops.

Wie das Unternehmen arbeitet, zeigt sich beispielhaft während eines „Teil- und Komplettabbruchs“, dem Leistungsbereich mit dem größten Auftragsvolumen. Hier hat sich Ehlert & Söhne über die vielen Jahrzehnte hinweg ein profundes Wissen in allen Teilbereichen dieser komplexen Thematik erarbeitet.

Jeder Abbruch vereint viele Arbeitsbereiche

Hinter dem Begriff „Abbruch“ eines Gesamtgebäudes oder dem selektiven „Rückbau“ von Teilbauten stehen zahlreiche komplexe, miteinander verzahnte Kompetenzfelder bzw. Arbeitsbereiche, die in der Gesamtschau strukturiert, geplant und koordiniert werden müssen. „Wir verfolgen hier einen ganzheitlichen Ansatz, der mit der ersten Begehung und Bestandsaufnahme beginnt und bei der Schuttentsorgung und dem Recycling der Baumaterialien endet“, so Koops.

. © Ehlert & Söhne | Unbekannt

Diese Expertise und Routine entfaltet das Team beim Rückbau großer Industrieanlagen, Brücken, Bunkern, Hochhäusern ebenso wie beim Abbruch von Einfamilienhäusern oder bei der Demontage von Kleinbauten und Garagen. In den vergangenen Jahren ist noch der Leistungsbereich „Erdbau“ – auch Tiefbau genannt – hinzugekommen, der unter anderem die Analyse von Bodenproben, das Ausheben von Baugruben und andere vorbereitende Arbeiten im Rahmen eines Bauvorhabens umfasst. Die auf den Baustellen geltenden strengen Sicherheits-Standards – vor allem in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz – sowie umfassende Dokumentationspflichten werden in allen Bereichen akribisch eingehalten. Entsprechende Zertifikate dienen als Kompetenz-Nachweise der damit betrauten Mitarbeiter.

Abbruch und Schadstoffsanierung auf höchstem Niveau

Für alle Phasen der Abbrucharbeiten, der Sanierung und dem Recycling kommen bei Ehlert & Söhne besonders leistungsstarke und effiziente Maschinen und Spezialwerkzeuge zum Einsatz. Der Maschinenpark umfasst martialisch anmutende Großgeräte wie Longfront- und Kettenbagger bekannter Markenhersteller sowie Mobil- und Minibagger ebenso wie Abbruchroboter, mobile Brecheranlagen, diverse Abbruchwerkzeuge, Kompaktlader, mobile Siebanlagen sowie einen großen LKW-Fuhrpark.

. © Ehlert & Söhne | Unbekannt

Auch die Schadstoffsanierung ist tägliche Routine auf den Baustellen. Gesundheitsschädliche Baustoffe wie PAK, PCB, alte Mineralwolle oder das besonders gesundheitsschädliche Asbest weden gründlich und umweltfreundlich entfernt. Asbest beispielsweise wird beispielsweise mit Hilfe eines spezielles Fräsverfahrens beseitigt, bei dem der gesundheitsschädliche Staub bereits bei seiner Entstehung abgesaugt wird.

Kompetente Mitarbeiter auf allen Ebenen

Bei der Umsetzung ihrer Abbruch- oder Rückbaumaßnahmen können sich die Auftraggeber auf die Kompetenz und eingespielte Teamarbeit der Mitarbeiter verlassen. Viele der bei Ehlert & Söhne tätigen Abbruchspezialisten kommen aus handwerklichen Berufen – von Malern, Tischlern, Zimmermännern oder Klempnern. Auch viele Quereinsteiger und ungelernte Kräfte können sich durch tägliches „learning by doing“ und interne Fort- und Weiterbildungen ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend entfalten und weiterbilden. Michael Koops „Ein bulgarischer Mitarbeiter kam vor kurzem zu mir, weil er sich für die Vorarbeiterposition qualifizieren möchte und selbst sah, dass er dafür noch an seinen Deutschkenntnissen arbeiten muss. Dem haben wir einen Sprachkurs finanziert“. Bewerber, die das Baustellen-Team verstärken wollen, sind herzlich willkommen.

. © Ehlert & Söhne | Unbekannt