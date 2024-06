Das Grand Hotel Seeschlösschen Sea Retreat & SPA lädt zu einem exklusiven Aufenthalt für pure Entspannung am Timmendorfer Strand ein. Mehr dazu im Expertenporträt.

Deutschlands Küstenlandschaften, geschätzt für ihre klare Meeresluft und Momente der Ruhe, bieten Raum zur Entspannung für all diejenigen, die sich eine Auszeit vom Alltag nehmen möchten. Am Timmendorfer Strand, ein echtes Juwel der Ostseeküste, können Besucher den kilometerlangen weißen Sandstrand entdecken und in kristallklares Wasser eintauchen. Und genau hier erwartet sie ein echter Sehnsuchtsort.

. © Grand Hotel Seeschlösschen | Unbekannt

Meer ist mehr

Am Timmendorfer Strand finden Urlauber "mehr als nur ein Hotel": Das Grand Hotel Seeschlösschen Sea Retreat & SPA hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Gästen mehr als nur eine Unterkunft zu bieten. Mit dem Seeschlösschen hat die Hoteliersfamilie von Oven einen besonderen Ort geschaffen, der durch eine persönliche Atmosphäre und Gastfreundlichkeit hervortritt. Mit seiner exklusiven Strandlage und dem neu gestalteten SPA-Bereich ist das Hotel einen behaglichen Rückzugsort für Erholungssuchende und bietet den idealen Rahmen für einen wohltuenden Ostseeurlaub.

Zimmer mit Charakter und Aussicht auf die See

Jedes der 122 Zimmer und Suiten, darunter komfortable Doppelzimmer, gemütliche Einzelzimmer, geräumige Junior Suiten, elegante Suiten und sogar zwei exklusive Penthouses, zeichnet sich durch einen individuellen Stil aus. Egal, ob in einem der Doppelzimmer mit seitlichem Seeblick oder in einer der großzügigen Suiten: Jedes Zimmer im Grand Hotel Seeschlösschen besticht durch Einzigartigkeit. Nicht zuletzt durch die von der Hotelleitung persönlich ausgewählten Dekorationen und Stoffe wird eine einladende Atmosphäre geschaffen, in der sich Gäste sofort wohlfühlen.

. © Grand Hotel Seeschlösschen | Unbekannt

Die meisten Zimmer bieten einen malerischen Ausblick auf die Lübecker Bucht, wodurch Gäste morgens mit dem Blick auf den Strand in den Tag starten und abends beim Klang der Wellen zur Ruhe kommen. Auch die Zimmer zur Landseite bieten eine wundervolle Aussicht auf das sonnige Hinterland von Timmendorfer Strand. Ein besonderes Highlight sind dabei die Top Floor Zimmer und Suiten, die mit ihrer erhöhten Lage einen noch spektakuläreren Weitblick bieten.

. © Grand Hotel Seeschlösschen | Unbekannt

. © Grand Hotel Seeschlösschen | Unbekannt

Wohlfühlzeit für Körper und Seele

Eintauchen und Wohlfühlen: im Herzen des Hotels versteckt sich ein moderner Wellness-Bereich, der zum Entspannen und Revitalisieren einlädt. Ob im Innenpool mit Whirl-Lounge, im Fitnessraum, der mit modernster Technik und Ostseeblick begeistert, oder bei einer der abwechslungsreichen Massage- und Kosmetikanwendungen im hauseigenen SPA – hier findet sich eine Oase der Ruhe und Erholung.

. © Grand Hotel Seeschlösschen | Unbekannt

. © Grand Hotel Seeschlösschen | Unbekannt

Auch das hoteleigene Restaurant lädt zum Genießen und Verweilen ein: ob bei einem ausgedehnten Frühstück mit Blick auf die See oder bei einem Dinner mit einem Glas Wein. Am Abend lädt die Ming bar ein, den Urlaubstag entspannt mit Cocktails ausklingen zu lassen.

Ein besonderes Highlight ist die weitläufige Seeterrasse, auf der Gäste an sonnigen Tagen eine Tasse Kaffee mit herrlichem Blick auf die Ostsee genießen können. Aber auch, wenn die typisch norddeutsche „Steife Brise“ weht, wird es dank Decken und Heizstrahlern auf der Terrasse richtig gemütlich.

. © Grand Hotel Seeschlösschen | Unbekannt

. © Grand Hotel Seeschlösschen | Unbekannt

Golffreunde finden in der Nähe des Grand Hotel Seeschlösschen abwechslungsreiche Golfplätze, die Spielern aller Erfahrungsstufen offenstehen und zudem spezielle Konditionen für Hotelgäste bieten. Das Golfen mit Blick auf die weiten Ostseelandschaften schafft eine besondere Atmosphäre, die man selten erlebt.

Vielfältige Angebote für Entspannung und Genuss

Das Grand Hotel Seeschlösschen bietet sorgfältig zusammengestellte Arrangements, die von kurzweiligen Aufenthalten bis hin zu ausgedehnten Verwöhnmomenten im hauseigenen SPA sowie Restaurants reichen. Ob für eine kurze Auszeit oder zum Energietanken, die Specials stehen für Genuss und Erholung pur.

Feiertagsangebote: Erleben Sie zu Weihnachten und Silvester festliche Entspannung und Wohlgefühl am Meer. Verwöhnen Sie sich selbst und genießen Sie mit Ihren Liebsten eine idyllische Auszeit.

Feiertagsangebote: Erleben Sie zu Weihnachten und Silvester festliche Entspannung und Wohlgefühl am Meer. Verwöhnen Sie sich selbst und genießen Sie mit Ihren Liebsten eine idyllische Auszeit. Heilfasten an der Ostsee in der Praxis von Frau Dr. med Schwaab: Unter ärztlicher Anleitung erleben Sie in der Praxis von Fr. med. Schwaab regenerierendes Heilfasten, das den Körper entschlackt und die Vitalität steigert. Die Übernachtung, eine spezielle Diät, eine große Auswahl an Getränken und die Nutzung des SPA-Bereichs sind inklusive.

Yoga-Retreat: Finden Sie Ihre innere Balance bei den „Meer Yoga"-Wochenenden mit Kerstin Proske, die je vier Yoga-Einheiten bieten. Ergänzt wird dieses Erholungserlebnis durch ein kulinarisches Angebot und einen Rabatt auf sämtliche SPA-Anwendungen, während Sie in einem der komfortablen Zimmer einchecken.

Zeit zu Zweit: Erleben Sie zu zweit romantische Tage an der Ostsee.Freuen Sie sich auf zwei Übernachtungen, tägliches Frühstück mitMeerblick und ein 3-Gang-Menü im Restaurant. Entspannen Sie beieiner Hydrojet-Massage und genießen Sie einen Cocktail in der MingBar.

Auszeit am Meer: Genießen Sie eine erholsame "Auszeit am Meer"mit drei Übernachtungen und täglichem Genießer-Frühstück. FreuenSie sich auf ein 3-Gang-Menü am ersten Abend und Ermäßigungen imRestaurant und an der Bar.

Kurzurlaub am Meer: Genießen Sie einenunvergesslichen "Kurzurlaub am Meer" mit 5 Übernachtungen inklusiveFrühstück. Zur Anreise erwartet Sie eine Flasche Champagner ClaudeBaron Saphir Brut. Lassen Sie sich bei einer entspannendenHydrojet-Massage verwöhnen und profitieren Sie von Ermäßigung aufSpeisen und Getränke.

Entdecken Sie die Magie der Ostsee

Möchten Sie Ihren individuellen Aufenthalt buchen oder benötigen Sie mehr Informationen? Ob Sie für ein entspannendes Wochenende oder einen ausgedehnten Urlaub ans Meer kommen: Das Grand Hotel Seeschlösschen freut sich auf Ihre Anfrage und darauf, Sie herzlich am Timmendorfer Strand begrüßen zu dürfen.