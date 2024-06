Wo steht der Immobilienmarkt? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Auf diese Fragen und noch mehr geht Immobilienexperte Benjamin Bestgen im Rahmen des großen Experten-Porträts ein.

Die Welt der Immobilien ist ebenso vielschichtig wie dynamisch; sie spiegelt nicht nur ökonomische Trends wider, sondern reagiert auch auf gesellschaftliche Veränderungen und technologische Fortschritte.

Als wesentlicher Pfeiler der Wirtschaft sind Immobilien nicht nur für Investoren und Entwickler von Interesse, sondern beeinflussen die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger. Stets und ständig lassen sich eine Reihe von Entwicklungen beobachten: Von der Urbanisierung und dem daraus resultierenden Bedarf an intelligenten Städteplanungen bis hin zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Wohnungsmarkt. Auch haben Nachhaltigkeit und Energieeffizienz an Bedeutung gewonnen, angetrieben durch den Klimawandel und gesetzliche Regularien. Die Digitalisierung und aufkommende Technologien bieten neue Möglichkeiten in der Immobilienverwaltung und -transaktion.

In diesem Kontext bewegt sich der Immobilienmarkt in einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation, zwischen der Notwendigkeit, Bewährtes zu erhalten, und der Herausforderung, Neues zu wagen. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, einen sicheren sowie fachkompetenten Ansprechpartner für jegliche Anliegen an seiner Seite zu wissen.

Mit Respekt, Hilfsbereitschaft und Herzblut

Benjamin Bestgen aus dem idyllischen Bergischen Land hat sich vorgenommen, das traditionelle Image seines Berufsstands neu zu prägen. Mit seinen Wurzeln im naturverbundenen Umfeld, wo große Grundstücke und weitläufige Nachbarschaften das Zusammenleben prägen und der persönliche Kontakt gepflegt wird, bringt er einen frischen Wind in die Branche.

Seine von Respekt, Hilfsbereitschaft sowie einer offenen und ehrlichen Haltung geprägte Art, die bereits in seiner Jugend gefördert wurde, trägt er nun in die Geschäftswelt. Mittlerweile ist er seit nahezu einem Jahrzehnt mit Herzblut und Pflichtbewusstsein in der Immobilienbranche tätig. Der Immobilienmakler hebt sich von seinen Mitbewerbern ab, indem er menschliche Werte in den Vordergrund stellt und sich nicht damit zufriedengibt, nach der Rechnungsstellung den Kontakt abzubrechen. Stattdessen sieht er es als seine Mission an, auch nach Vertragsabschluss für die Anliegen seiner Kunden da zu sein. Nun in Hamburg angekommen und tätig, nimmt Benjamin Bestgen als leidenschaftlicher Makler die Herausforderungen des lokalen Immobilienmarktes an und steht seinen Kunden mit persönlicher Beratung und individuellem Einsatz zur Seite steht. "Ihr Anliegen ist mein Auftrag – und das mit Überzeugung", verkündet er und setzt damit ein klares Zeichen in einer oft als zu kommerziell wahrgenommenen Branche.

In diesem Experten-Porträt gibt er ein Ein- und Ausblick auf das aktuelle Geschehen am Immobilienmarkt und gibt Tipps zum richtigen Verhalten.

Rückblickend sind wohl die meisten Immobilienmarktteilnehmer froh, das Jahr 2023 hinter sich gelassen zu haben, solange sie überhaupt noch existent sind. Das Jahr der Konsolidierung ging mit hohen Abschlägen einher, die viele Unternehmen insbesondere im Bereich Projektentwicklung aus dem Markt geworfen haben. Aber auch Privatpersonen, die ihre Altersvorsorge über Immobilieninvestments aufbessern wollten, müssen mit der neuen Situation teils noch warm werden bzw. ihre bisherige Strategie anpassen. Die größten Abschläge sollten hinter uns liegen.

Größeres Angebot, größere Chancen?

Die Seite potenzieller Käufer ist in den letzten Monaten zwar wieder gewachsen, Anfragen sind aber zögerlicher geworden und oft scheinen diese das Marktgeschehen erstmal beobachten zu wollen. Gerade im hochpreisigen Segment ist das Kaufverhalten sehr zurückhaltend. Hier können Verkäufer nur durch entsprechende Kaufpreisabschläge zum Zuge kommen.

Das Angebot ist auch wieder größer geworden – kein Wunder, denn die Vermarktungsdauern sind gestiegen und einige Immobilien liegen wie Blei im Regal. Dies ist vor allem den Erwartungen der Verkäufer geschuldet, die immer noch die irren Preisfantasien bis Anfang 2022 im Kopf haben. Doch welche Chancen bietet der aktuelle Markt?

Das A und O: Gut hinschauen, gut verhandeln

Es scheint so, dass der Markt die Talsohle so langsam erreicht hat und sich wieder stabilisiert. Die Inflation ist rückläufig und die Zinsen haben ihren Höhepunkt bestenfalls auch schon überwunden. Denn der Streif am Himmel kommt von der EZB (Europäische Zentralbank), hier wurden erstmal keine weiteren Leitzinserhöhungen angekündigt. Es wird am Markt sogar schon auf eine Senkung spekuliert. Jetzt lohnt es sich, genau hinzuschauen und gut zu verhandeln.

Denn gerade durch die Zurückhaltung vieler Kaufinteressenten sind einige Verkäufer gezwungen, deutlich mit ihren Preisvorstellungen zurückzurudern, um einen Abschluss zu erzielen. Die Menschen, die verkaufen müssen, bringt das natürlich in eine unschöne Situation. Käufern mit hoher Eigenkapitalquote wiederum bietet dies exzellente Einstiegschancen. Wer nun also mit ordentlich Eigenkapital in der Tasche auf die Suche geht, hat beste Voraussetzungen, um wieder erfolgreich am Markt mitzumischen.

