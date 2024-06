Seit 40 Jahren bietet RIW Touristik eine große Auswahl an Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Auf allen Routen reisen die Gäste mit einem Höchstmaß an Komfort und mit persönlicher Betreuung. Die Funke Mediengruppe sprach mit Inhaber und Geschäftsführer Florian Kastl über die Unternehmensphilosophie und das besondere Erfolgskonzept, mit dem sich RIW Touristik erfolgreich am Markt behauptet.

Lieber Herr Florian Kastl, Ihr Vater Hartl Kastl hat die RIW Touristik GmbH im Jahr 1984 gegründet. Was hat Ihn dazu bewogen?

Mein Vater Hartl Kastl hat sein Leben lang immer viele Reisen und Expeditionen unternommen und hatte eine besondere Verbundenheit mit Afrika. Seine Entdeckerleidenschaft hat ihn angetrieben, andere Länder, deren Kulturen, Landschaften und Menschen kennenzulernen. Sein großer Erfahrungsschatz und sein Wissen über ferne Länder, Menschen und Kulturen, war der Ursprung für die Gründung von RIW Touristik. Mittlerweile blicken wir auf über 40 Jahre Spezialisierung als Reiseveranstalter zurück und sind ein anerkanntes Mitglied im Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF).

Jedes Unternehmen steht ja für eine besondere Philosophie. Für welche Werte genau steht RIW Touristik GmbH?

Wir arbeiten nach unserem Leitsatz „Einfach komfortabler reisen“ und tun alles, damit unsere Kunden auf einmalig schönen Reisen die Welt erleben und jederzeit rundum versorgt sind. Unsere Gäste erhalten einen persönlichen Ansprechpartner, der von der Beratung bis zur Reiserückkehr für sie da ist. Zudem profitieren unsere Gäste von exklusiven Reiseangeboten zu fairen und transparenten Preisen, sowie von zahlreichen Zusatzleistungen mit geprüfter Qualität. Zu unserem Leitbild als Unternehmen zählt auch, sich sozial zu engagieren und Verantwortung für unsere Mitarbeitenden zu tragen, so wie es in unserem familiengeführten Unternehmen traditionell gepflegt wird.

Sie sind im Jahr 2005 in das Unternehmen Ihres Vaters eingestiegen. Welche neuen Akzente haben Sie gesetzt?

Ich habe mich zunächst um den Ausbau des Produktangebotes gekümmert, dabei stand die Frage „Welche Zielgruppen wollen wir ansprechen und was können wir den Reisenden bieten, das über das gängige Programm vieler Mitbewerber hinausgeht?“ stehts im Fokus. Die Optimierung und stetige Verbesserung des Service- und Leistungsangebotes von RIW hatte daher Priorität. Im gleichen Zuge habe ich die digitale Transformation des Unternehmens vorangetrieben und den deutschlandweiten Vertrieb ausgebaut. All dies waren Herkulesaufgaben, die uns als Team aber noch mehr zusammengeschweißt haben. Wir ziehen alle am gleichen Strang und wollen unsere Kunden einen hohen Leistungsanspruch auf sämtlichen Ebenen bieten, um das perfekte Reiseerlebnis zu ermöglichen.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung für RIW Touristik?

Eine sehr Wichtige. Wie ich ja schon erwähnte, arbeiten wir bei RIW daran, sämtliche Unternehmensbereiche zu digitalisieren. Dabei verfolgen wir eine Multichannel-Strategie, bei der wir Offline & Online – also analoge und digitale Services – im Sinne eines bestmöglichen Kundenerlebnisses verbinden.

Durch welche besonderen Leistungen unterscheidet sich RIW Touristik von anderen Unternehmen der Reisebranche?

Wir bieten als Touristik-Unternehmen ein extrem gutes Preis-Leistungsverhältnis mit vielen Specials und Vorteilen für unsere Kunden sowie eine hohe Service- und Kundenorientierung. Neben der persönlichen und individuellen Gästebetreuung stellen wir einen extrem hohen Komfort durch die Digitalisierung zur Verfügung, da jeder Gast bequem von zu Hause, per Telefon oder E-Mail seine Traumreise buchen kann. Um ein Beispiel für unsere Kundenorientierung zu nennen: Bei unseren Flussreisen holen wir unsere Gäste zu Hause ab und bringen Sie selbstverständlich auch wieder zurück. Der Urlaub beginnt und endet für unsere Kunden somit direkt vor der Haustür.

Eine große Rolle spielte und spielt bei Ihnen ja die Nachwuchsförderung. Wie genau sehen die Ausbildung und Förderung von Fachkräften aus?

Die RIW Touristik ist ein IHK-Ausbildungsbetrieb und bildet beispielweise Tourismuskaufleute aus. Darüber hinaus sind wir Partnerunternehmen von Universitäten und Praxisbetrieb für Duale Studiengänge wie BWL mit Schwerpunkt Tourismusmanagement.

Welche Voraussetzungen müssen künftige Mitarbeitende mitbringen, um bei und mit Ihnen erfolgreich zu sein?

Wir erwarten eine hohe Eigenverantwortung und Selbstorganisation, gleichzeitig unternehmerisches, kreatives Denken und Flexibilität. Wer zu uns kommt, sollte kundenorientiert denken und bestrebt sein, das Unternehmen und sein Leistungsspektrum mit neuen Konzepten und Ideen zu erweitern und voranzubringen. Und natürlich erwarten wir, dass Mitarbeitende auch die ethischen Werte unseres Unternehmens teilen.

Sie sagen, dass sie seit vielen Jahren mit verschiedenen Partnern der ausgewählten Reisebranche erfolgreich zusammenarbeiten. Welche dieser Partner ist besonders relevant für den Erfolg Ihres Unternehmens?

Für uns sind alle unsere Partner relevant für den Erfolg unseres Unternehmens. Als unabhängiger Reiseveranstalter haben wir keine Fokussierung auf einzelne Unternehmen, sondern denken im Sinne des Netzwerks. Alle Player ergänzen und verstärken sich gegenseitig, immer mit dem Ziel, das beste Kundenerlebnis zu schaffen. Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Mit unserer 40-jährigen Erfahrung arbeiten wir ausschließlich mit renommierten Leistungsträgern zusammen, die ihre Leistungsfähigkeit über viele Jahre gezeigt haben. Wir prüfen dabei kontinuierlich die Qualität, um uns zu vergewissern, dass die Organisation reibungslos verläuft.

Welche Vorteile haben Ihre Kunden von diesen gewachsenen Partnerschaften?

Unsere Kunden erhalten, dank unserer gewachsenen Vernetzung, exklusive Angebote jenseits des touristischen Allerleis. Dazu kommen besondere, individuelle Leistungen und Erlebnisse – und das immer zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.