Gesundheit für Körper und Seele: Die Heinrich Sengelmann Kliniken. Erfahren Sie im Expertenporträt des Hamburger Abendblattes, wie eine ganzheitliche Behandlungskultur, 60 Jahre Erfahrung und eine positive Arbeitsatmosphäre den Weg zur Gesundung ebnen.

Das gezeigte Video ist Bestandteil der Unternehmenspräsentation auf abendblatt.de/experten­verzeichnis. Eine Vervielfältigung dieses Videos ist ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Autors (regio-experten.de) nicht gestattet. Informations-Angebot (Html / PDF)

Gerät das Leben aus der Balance, leidet die Seele. Depressionen, Angststörungen, Belastungsreaktionen und andere seelische Erkrankungen sind mittlerweile Volkskrankheiten und rangieren damit vor Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen. Offiziell leiden rund fünf Millionen Menschen derzeit in Deutschland an einer behandlungsbedürftigen Depression, die Dunkelziffer wird jedoch weit höher geschätzt. Hauptgrund dafür sind immer noch Vorurteile und die Scham, mit der Erkrankte ihren Zustand verschweigen oder verharmlosen.

. © Heinrich Sengelmann Kliniken / Bernd Perlback | Unbekannt

. © Heinrich Sengelmann Kliniken / Bernd Perlback | Unbekannt

Lieber fällt das Wort „Burnout“: Erschöpfung im Kontext der Arbeit gilt gerade unter den Leistungsträgern der Gesellschaft als akzeptable Zustandsbeschreibung ihrer seelischen Not. Auch die Corona-Pandemie hat durch u.a. die erzwungene Isolation nachweislich viele Menschen an ihre seelischen und körperlichen Grenzen gebracht mit zum Teil langen Erschöpfungszuständen.

Professionelle Hilfe bei Depressionen und anderen seelischen Erkrankungen finden Betroffene in den Heinrich Sengelmann Kliniken (HSK). Die Kliniken zählen zu den medizinischen Gesellschaften der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und sind dem christlichen Leitbild verpflichtet. Fürsorge, Mitmenschlichkeit und Wertschätzung prägen den Umgang mit den Patient:innen und bestimmen das Miteinander und die Kommunikation unter den Mitarbeitenden.

. © Heinrich Sengelmann Kliniken | Unbekannt

Zu den Kliniken gehören das Heinrich Sengelmann Krankenhaus mit der Komfort-Klinik am Alsterlauf, sowie Tageskliniken in Ahrensburg, Bargteheide, Reinbek und Hamburg-Uhlenhorst. Die Kliniken gehören zu den führenden Anbietenden im Bereich seelische Gesundheit in der Metropolregion Hamburg - für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Hier finden Menschen Hilfe bei Depressionen, Ängsten Psychosen oder Suchterkrankungen. Auch für Krisenintervention, Demenz-Früherkennung und Seelischen Erkrankungen im höheren Lebensalter steht bestens geschultes Fachpersonal zur Verfügung.

In der Klinik am Alsterlauf (Komfort-Klinik) wird Raum für die Behandlung von Patient*innen mit Depressionen, Erschöpfung, Stresserkrankungen und anderen psychosomatischen Störungen geboten. Integriert in die ganzheitliche Behandlung werden Psychotherapie, Kreativtherapien, Reittherapie, ThaiChi, Akupunktur, Lichttherapie und vieles mehr.

Prof. Dr. Matthias R. Lemke, Ärztlicher Direktor © Heinrich Sengelmann Kliniken | Unbekannt

„Jede unserer Therapien basiert auf einer fundierten Diagnostik und ist daher so einzigartig wie der Mensch selbst“, so Prof. Dr. Matthias R. Lemke, Ärztlicher Direktor der HSK. Ziel dieses ganzheitlichen Behandlungsansatzes sei es, jeder Seele ihren individuellen zu geben, den sie zu ihrer Gesundung benötige.

Mit einer eigenen Notaufnahme, die 24/7 geöffnet ist, stellen sich die Häuser der gesellschaftlichen Verantwortung für die seelische Gesundheit der Bevölkerung. „Diese konsequent am Wohl des Menschen orientierte Behandlungskultur resultiert aus unserer knapp 60-jährigen Erfahrung mit seelischen Erkrankungen“, erklärt Prof. Lemke weiter.

. © SophiaLukaschPhotography | Unbekannt

. © Heinrich Sengelmann Kliniken | Unbekannt

Von dieser Haltung profitieren auch die Mitarbeitenden in allen Häusern der Kliniken. Die gleiche Fürsorge, die sie den Patient*innen auf ihrem Weg ihrer seelischen Gesundung widmen, wird auch ihnen selbst zuteil.

Ein kollegiales Miteinander, gegenseitige Wertschätzung und ein motivierendes Betriebsklima bieten ideale Arbeitsbedingungen, um die eigenen Aufgaben täglich mit Freude und Sinn ausüben zu können.

Alle Mitarbeitenden – unabhängig davon welcher Berufsgruppe sie angehören –, arbeiten gemeinsam auf Augenhöhe für das Wohl der Patient*innen.

Zahlreiche externe und interne Weiterbildungsmöglichkeiten und die regelmäßige Supervision im Team sorgen für größtmögliche Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Nicht zuletzt ist es diese positive Grundstimmung in allen Häusern, die wesentlich zur Gesundung der Patient*innen in den HSK-Kliniken beiträgt.

. © Unbekannt | Unbekannt