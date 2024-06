Die Pflegehilfe für Senioren bietet eine sogenannte 24-Stunden-Betreung von Senioren in ihrem eigenen Zuhause. Die Funke Mediengruppe sprach mit Thomas Hildebrandt aus dem Team der Pflegehilfe über die Vorteile dieses Betreuungskonzepts gegenüber der Unterbringung in einem klassischen Pflegeheim.

Herr Thomas Hildebrandt, Ihre "Pflegehilfe für Senioren" bietet die so genannte 24-Stunden-Pflege durch polnische Betreuungskräfte an. Können Sie uns Ihr Geschäftsmodell näher erklären?

Sehr gern. Wir vermitteln polnische Betreuungskräfte an pflegebedürftige Senioren. Uns steht dafür ein Pool von 20.000 Betreuungskräften zur Verfügung. Die Vermittlung und Abwicklung läuft über unsere 40 Berater im gesamten Bundesgebiet vermittelt werden.

Welche Leistungen bieten Sie an?

Wir unterstützen die Senioren bei ihren alltäglichen Aufgaben wie Kochen, Einkaufen, Arztbesuchen oder auch der Körperpflege – also nahezu alle Tätigkeiten, die auch ein Familienmitglied verrichten würde. Um das zu ermöglichen, leben unsere Betreuungskräfte vorübergehend mit den Senioren unter einem Dach.

Das klingt abstrakt. Wie muss man sich den Tagesablauf vorstellen?

Wir richten uns ganz nach den individuellen Bedürfnissen des oder der Pflegebedürftigen. Standard ist natürlich die tägliche Unterstützung der Körperpflege, die in der Regel nach dem Aufstehen ansteht. Darüber hinaus tun die Betreuenden alles, was den Menschen am Herzen liegt, also das, was ihren bisherigen Alltag geprägt hat. Alles ist möglich: Sie begleiten die Senioren zu Veranstaltungen, etwa Kino- oder Theaterbesuche, unternehmen Spaziergänge, Ausflüge, gehen mit ihnen einkaufen, spielen Karten und sehen gemeinsam fern. Dabei gelten aber natürlich auch bei uns die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen. Der Begriff "24-Stunden-Betreuung" ist deshalb nicht immer glücklich gewählt, hat sich jedoch so etabliert.

Welche Vorteile hat dieses Betreuungsmodell gegenüber einem Pflegeheim?

Der wohl größte Vorteil der 24-Stunden-Betreuung ist die individuelle Versorgung in der vertrauten Umgebung des eigenen Zuhauses. Das erhält ein großes Maß an Lebensqualität und Wohlbefinden. In diesem Kontext sprechen wir von den drei Säulen: Selbstbestimmung, Würde und Geborgenheit. Das bedeutet: Senioren fühlen sich nicht „abgeschoben“, sondern haben das Gefühl, ihr Leben nach wie vor weitgehend selbst gestalten zu können. Im besten Fall entwickeln sie zu den Betreuungskräften eine Vertrauensbeziehung, ein freundschaftliches, manchmal sogar familiäres Verhältnis.

Was zeichnet die Pflegehilfe für Senioren im Hinblick auf die Qualitätsstandards aus?

Die Pflegehilfe für Senioren verfügt über ein TÜV-zertifiziertes Qualitätsmanagement.

Thomas Hildebrandt © Pflegehilfe für Senioren24 GmbH | Unbekannt

Wir haben einen hohen Anspruch an das Personal, sowohl was die fachliche als auch die menschliche Eignung betrifft. Daher durchlaufen alle von uns vermittelten Betreuungskräfte eine intensive Vorprüfung. Wir garantieren zudem eine 24-Stunden Erreichbarkeit und umfassende Beratungsleistungen auch zu allen anderen Aspekten der Pflege.

Wann macht es Sinn, sich an die Pflegehilfe für Senioren zu wenden?

In der Regel ist eine 24-Stunden Betreuung immer dann sinnvoll, wenn die Angehörigen die Pflege nicht oder nicht mehr selbst leisten können oder ohnehin beruflich daran gehindert sind. Die Kinder leben ja heute ohnehin meist in anderen Städten als ihre Eltern, wie sollten diese das bewerkstelligen? Auch im Fall, dass Menschen in der letzten Phase ihres Lebens auf eine besondere medizinische Unterstützung und Pflege-Kompetenz angewiesen sind, ist eine professionelle Betreuung notwendig. Hier kommen wir ins Spiel. Wir vermitteln hier Betreuungskräfte aus Polen, die diesen besonderen Herausforderungen menschlich wie auch fachlich gewachsen sind.

Wie sieht es aus, wenn ein Mensch wegen größerer Beeinträchtigungen besondere Pflege oder Betreuung braucht – etwa im Fall einer Demenz?

Ja, wir haben speziell qualifizierte Betreuungskräfte, die Erfahrung im Umgang mit Demenz und anderen speziellen Bedürfnissen haben. Sie sind darauf geschult, eine sichere und bedürfnisgerechte Umgebung zu schaffen. Demenz ist tatsächlich auch das Krankheitsbild, mit dem wir am häufigsten konfrontiert sind.

Welche Vorteile hat dieses Modell für die Angehörigen Familien der Pflegebedürftigen?

In der Regel werden wir von den Familien kontaktiert. Sie wollen ihre Eltern oder Großeltern in guten Händen wissen. Sie profitieren natürlich enorm, denn sie wissen, dass bei uns ihre Angehörigen gut versorgt und betreut werden. Auch der Kostenfaktor ist nicht unerheblich. Eine Betreuung durch unsere Betreuungskräfte liegt in der Regel deutlich unter den Kosten eines Pflegeheims.

Was muss ich tun, um die Pflegehilfe für Senioren in Anspruch nehmen zu können?

Greifen zu zum Telefon oder schreiben Sie uns eine Mail. Beschreiben Sie uns möglichst genau Ihre Wünsche und das Ausmaß der benötigten Unterstützung. Anhand dieser Angaben suchen wir aus unserem Pool die geeigneten 24-Stunden-Betreuungskräfte heraus. Diese stellen wir Ihnen dann in einem kompakten Profil vor. Entscheidet sich die Familie dann für eine von diesen Betreuungskräften, kümmern wir uns darum, dass alle Formalien erledigt werden und organisieren die Anreise zum Betreuungshaushalt. In besonders dringenden Fällen kann die Kraft sogar innerhalb von zwei oder drei Tagen bei Ihnen sein.

