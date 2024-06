Düsseldorf. Nach der Niederlage gegen Rumänien am ersten Spieltag droht der Ukraine das frühe Aus. Gegen die Slowakei braucht es einen Erfolg.

Sie wollten den Menschen in der Heimat einen Grund zur Freude geben und sie zumindest für einen Moment vom anhaltenden Stellungskrieg mit Russland ablenken - dieses Ziel hatten die Spieler der ukrainischen Nationalmannschaft vor EM-Start ausgerufen. Doch nach dem enttäuschenden und unerwartet deutlichen 0:3 gegen Rumänien droht der Ukraine das frühe Turnier-Aus. Gegen die Slowakei steht das Team von Serhij Rebrow heute (15 Uhr) bereits mächtig unter Druck. Die Partie hier im Live-Ticker:

Leicht favorisiert war die Ukraine in ihren EM-Auftakt gegen Rumänien gegangen. Nach zwei Patzern von Schlussmann Andrij Lunin und einem Totalausfall der Abwehr, gingen die Gelb-Blauen allerdings verdient mit 0:3 vom Platz und waren damit am Ende sogar noch gut bedient. „Das vergangene Spiel war für uns wirklich wie eine kalte Dusche“, sagte Rebrow vor dem Duell mit der Slowakei, die nach ihrem überraschenden 1:0-Sieg über Geheimfavorit Belgien gute Chancen aufs Weiterkommen haben.

Der Slowake Ivan Schranz (#26) feiert mit seinen Teamkollegen den späteren Siegtreffer gegen Belgien. © AFP | Thomas Kienzle

Rebrow erwartet von seiner Mannschaft gegen die Slowaken ein besseres Spiel, das machte der ehemalige ukrainische Nationalspieler vor dem gefühlten Endspiel deutlich. Abwehrstar Oleksandr Sintschenko vom FC Arsenal hatte vorab zugegeben, dass die Last des Krieges in der Heimat das Team hemmen würde. „Es ist schwer für uns, sich zu motivieren. Das ist wie ein schlimmer Alptraum, den wir vergessen müssen“, bekannte der 27-Jährige am Donnerstag in Düsseldorf. „Es fällt einigen schwer, zu erkennen, dass wir wirklich alles geben müssen, um hier ein gutes Ergebnis zu erzielen.“ Rebrow forderte seine Spieler dennoch dazu auf, alle negativen Gedanken auszublenden: „Ich brauche von Anfang an eine viel positivere Mannschaft auf dem Feld“, sagte der 50-Jährige, der zudem personelle Veränderungen ankündigte.

