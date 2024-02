München. Mit dem Entschluss, sich am Saisonende von Tuchel zu trennen, setzt sich die Serie kurzzeitiger Trainerprojekte beim FC Bayern fort.

Als die Eilmeldungen am Mittwoch über die Ticker liefen, dass der FC Bayern sich am Saisonende vorzeitig von Thomas Tuchel trennen wird, hielt sich der Nachrichtenwert gefühlt eigentlich in Grenzen. Denn dass die Ehe zwischen dem deutschen Branchenkrösus und dem 50 Jahre alten Cheftrainer längst eine sehr unglückliche ist, war spätestens durch die zuletzt drei Niederlagen in Serie samt der Begleiterscheinungen offensichtlich geworden. Nun steht die unvermeidliche Trennung fest: Tuchel muss ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages schon wieder gehen, nach dann gerade einmal rund 15 Monaten beim FC Bayern. In seiner Bilanz stehen bisher elf Niederlagen in 44 Pflichtspielen und nur ein Titel, die buchstäblich in letzter Minute und auch dank Dortmunds 2:2-Patzer gegen Mainz erreichte Meisterschaft 2023.