Postbank Immobilien – der Makler der Deutschen Bank

Mit rund vier Jahrzehnten Erfahrung ist die Postbank Immobilien GmbH optimaler Partner rund um den Kauf und Verkauf von Immobilien, Neubau und Marktpreiseinschätzungen. Kundinnen und Kunden genießen viele Vorteile durch die Zusammenarbeit mit den Maklerinnen und Maklern: Als starke Marke bietet das Unternehmen eine breite Vernetzung, enge Partnerschaft mit Postbank und Deutsche Bank sowie eine starke lokale Präsenz vor Ort.

In Hamburg ist Sönke Karwei als selbständiger Partner der Postbank Immobilen GmbH mit seinem Team für alle Kundinnen und Kunden persönlich da und berät sie umfassend zu Fragen rund um das Thema Immobilien.

In unserem Interview gibt der Fachmann unter anderem eine Einschätzung sowie Prognosen rund um den Immobilienmarkt.

Herr Karwei, in den vergangenen Jahren gab es einen steten Anstieg der Preise für Wohneigentum und Mietimmobilien. Wie sah es im Jahr 2022 aus? Können wir auf eine anstehende Entspannung des Immobilienmarktes hoffen?

Sönke Karwei: Nach 10 Jahren stetiger Preissteigerungen wurde der Preisgipfel am Wohnimmobilienmarkt im Frühjahr 2022 erreicht. Im Zuge der steil und rapide gestiegenen Kapitalmarktzinsen gaben die Preise über alle Assetklassen merklich nach. Die Zahl der Immobilientransaktionen ist 2022 gesunken. Parallel steigen in diesem Umfeld die Mieten. Der Mietmarkt ist unverändert von einem Nachfrageüberhang gekennzeichnet.

Was sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen Einflussfaktoren dieser Entwicklung?

Sönke Karwei: Neben der kräftigen Steigerung der Finanzierungskosten – wir haben im Peak fast eine Vervierfachung gesehen – sind es vor allem die erhöhten Energiepreise und Nebenkosten, die die Budgets und die finanzielle Leistungsfähigkeit von Käufern und Investoren belasten. Hinzu kommt, dass das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung stark zunimmt und mit in die Investitionskosten der energetischen Ertüchtigung von Immobilien kalkuliert wird.

Ein Blick in die Kristallkugel: Setzen sich die aktuell zu beobachtenden Preiskorrekturen für Immobilien in den kommenden Monaten fort?

Sönke Karwei: Aus meiner Perspektive sind die skizzierten Einflussfaktoren noch nicht in vollem Umfang in die gegenwärtigen Preisniveaus eingerechnet. Deshalb ist die Stimmung unter Investoren und Experten gemischt. Weitere Preisrückgänge sind nicht auszuschließen – dabei gehen wir aber lediglich von einer Preisdelle aus und sehen langfristig Stabilisierungsfaktoren.

Ihre persönliche Einschätzung: Lohnt sich noch die Investition in eine Immobilie als Altersvorsorge?

Sönke Karwei: Ich persönlich halte die Immobilie für eine der sichersten Basis-Anlageformen. Für die Sicherung des eigenen Lebensstandards im Rentenalter ist es unterstützend und auch beruhigend, keine Miete mehr tragen zu müssen. Zudem zeigt die bisherige Entwicklung über lange Analysezeiträume, dass mit der eigenen Immobilie neben der Vermögensbildung auch ein gewisser Inflationsschutz einhergeht.

Was könnte aus Ihrer Sicht die Nachfrage nach Investment-Immobilien im Segment WOHNEN wieder positiv beeinflussen? Und sehen Sie derartige positive Tendenzen?

Sönke Karwei ist als selbständiger Partner - in der Funktion als Direktor des Immobilienvertriebs - bei der Postbank Immobilien GmbH in der Region Hamburg und Umgebung tätig. © Postbank Immobilien GmbH | Unbekannt

Sönke Karwei: Die Stimmung im Investmentbereich hat sich aktuell durch die signifikanten Zinssteigerungen und die damit verbundenen höheren Renditeansprüche natürlich eingetrübt. Zudem drücken ESG-Investitionen und erweiterte regulatorische Anforderungen zusätzlich auf die Rendite. Andererseits besteht ein enormer Bedarf an bezahlbarem Wohnraum – und das auf Jahre hinaus.

Verbesserte Förderbedingungen für Investoren und eine Reduzierung der regulatorischen Rahmenbedingungen würden positiv und investitionsstimulierend wirken. Steigende Baukosten, die sich nur eingeschränkt über Mieterträge amortisieren, hemmen dagegen die Investitionsbereitschaft. Auch die regulatorischen Rahmenbedingungen tragen zu einem erheblichen Teil zu den Kostensteigerungen bei.

Bleiben Immobilien auch auf dem gegenwärtigen Zinsniveau eine bedeutende Assetklasse im Vermögensportfolio von privaten oder institutionellen Investoren?

Sönke Karwei: Eindeutig ja! Immobilien werden weiterhin ein bedeutender und relativ sicherer, wenig volatiler Vermögensbaustein sein. Zukünftig gilt es jedoch, differenzierter und diversifizierter zu agieren und bestehende Immobilien im Sinne einer Portfolio-Analyse ganzheitlich mit zu berücksichtigen. Zudem muss beim Erwerb die technische und rechtliche Due Diligence ernster genommen werden, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Immobilieninvestitionen sind langfristiger Natur. Ich empfehle daher, im Vorfeld den persönlichen Renditeanspruch klar zu definieren und Renditeeinflüsse strategisch zu berücksichtigen.

Gibt es bestimmte Themen, die kaufbereite Kunden ganz besonders umtreibt? Haben sich die Fragen an Sie als Experte in den vergangenen Jahren hinsichtlich des Kaufs einer Immobilie geändert?

Sönke Karwei: Das Thema Nachhaltigkeit bzw. Energieeffizienz ist zum Top-Thema geworden. Neben der Lage der Immobilie spielen der Energieträger und der Verbrauch eine sehr große Rolle. Hier sind die Menschen auch bereit größere Summen zu investieren. Die großen Megatrends finden sich auch im Bereich der Immobilieninvestitionen wieder: Dekarbonisierung, Digitalisierung und demografische Entwicklung.

Wobei haben Kunden die meisten Bedenken – sowohl beim Kauf als auch Verkauf einer Immobilie?

Sönke Karwei: Fangen wir mal mit den Verkäufern an. Die meisten kennen den Marktwert ihrer Immobilie nicht. Jeder weiß zwar noch welchen Kaufpreis er gezahlt hat, aber wie genau die Entwicklung in den letzten Jahren war, ist für den Laien nicht nachvollziehbar. Hier kann die Postbank Immobilien GmbH kompetent helfen. Mit der Neutralität und der Expertise unserer selbstständigen Immobilienprofis sind wir als bundesweiter Maklervertrieb hervorragend aufgestellt und können schnell und unkompliziert den aktuellen Marktpreis einer Immobilie einschätzen.

Hinzu kommt noch, dass es für den Verkäufer in der Regel das erste Mal ist und daher das Knowhow nicht vorhanden sein kann. Hier hilft der Makler in puncto Marketing, Verhandlungen und sicherer Abwicklung professionell weiter.

Beim Käufer stellt sich immer wieder die Frage: Ist das meine Traum-Immobilie? Will ich hier die nächsten Jahre verbringen? Gibt es einen Investitionsstau? Welche Investitionen muss ich jetzt und in naher Zukunft in Angriff nehmen?

Gibt es etwas, das Sie generell Käufern und Verkäufern einer Immobilie raten und mit auf den Weg geben?

Sönke Karwei: Beide sollten die Erfahrung eines Maklerprofis nutzen. Er vermittelt neutral und hat die Erfahrung, die für die oft größte Investition im Leben notwendig ist.

Das Thema Nachhaltigkeit – in der Wirtschaft oft mit ESG abgekürzt – spielt in allen Bereichen eine immer größere Rolle. Wie sieht diesbezüglich die Auswirkung auf die Preisentwicklung von Renditeimmobilien wie Mehrfamilienhäusern aus?

Sönke Karwei: Neben dem Einfluss der langfristigen Kapitalmarktzinsen sowie der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen als Opportunitätsmasstab, hat das Thema Nachhaltigkeit höchsten Einfluss auf die Investitionsentscheidung. Und das nicht nur zur Reduzierung von Nebenkosten und der Warmmieten – also aus der Renditeperspektive –, sondern als Investition in den Klimaschutz. Energetisch schlechte Objekte werden irgendwann nicht mehr zu vermieten sein, oder nur mit erheblichen Abschlägen. Wir sprechen hier von BROWN DISCOUTS. Der potentielle Käufer rechnet die Sanierungskosten mit in sein Angebot ein.

Welche Größenordnung bei Wertdiskrepanzen sehen Sie zwischen Immobilien mit hoher Energieeffizienz und weniger nachhaltigen Gebäuden?

Sönke Karwei: Es ist schwer, hierzu eine allgemeingültige Antwort zu liefern. Aktuelle Analysen liefern den Schluss, dass zwischen den besten und schlechtesten Energieklassen durchaus 30 Prozent Preisspread liegen können. Auf längere Sicht wird sich diese Spanne nach meiner Sicht noch ausweiten, da das Nachhaltigkeitsbewusstsein stark zunimmt. Auch die Mieternachfrage nach energetisch hochwertigen Immobilien wird zunehmen – was positive Preiswirkungen auslöst.

Was sind die besonderen Leistungen der Postbank Immobilien GmbH, verglichen mit denen anderer Makler?

Sönke Karwei: Wir sind mit über 800 Immobilienberatern und -beraterinnen bundesweit vertreten. Unsere Kunden und Kundinnen profitieren nicht nur von einer starken Marke, sondern auch von unserer breiten Vernetzung in den Regionen und unserer starken Kundenbasis.

Wir sind der Makler der Deutschen Bank. Aufgrund unserer engen Partnerschaft mit der Deutschen Bank und der Postbank sowie mit prominenten Immobilienportalen sind wir in der Lage, den Immobilien unserer Kunden große Präsentationsreichweiten zu ermöglichen. So verzeichnen wir beispielsweise mehr als drei Millionen digitale Exposéaufrufe jeden Monat und bieten z. B. zusätzliche Features wie 360 Grad Touren, digitale Grundrisse oder bei Bedarf Home-Staging an.

