Bereits seit über 30 Jahren zählen die Bereiche Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung zum Kerngeschäft der inhabergeführten ATG Treuhand GmbH im Großraum Hamburg. Kein Wunder also, dass sich das sympathische Team rund um Firmengründer und geschäftsführender Gesellschafter Willi Peters in all den Jahren einen Namen auf diesem Gebiet gemacht hat.

Die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsspezialisten aus dem Hamburger Alstertal stehen stets mit viel Herzblut und frischen Perspektiven ihren Aufgaben gegenüber. Eine ausweisbare Expertise, höchste Vertraulichkeit und eine persönliche Atmosphäre, in der nie der Menschen hinter den Zahlen vergessen wird, zeichnen das Unternehmen aus.

Viel mehr als nur Steuern und Finanzen

Die ATG Treuhand GmbH wird jedoch nicht einzig und allein für ihren einzigartigen Service und ihr ausgezeichnetes Know-how in den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung von ihren Mandanten geschätzt. Auch auf dem Gebiet der Unternehmensberatung haben sich die Fachleute in all den Jahren bestens spezialisiert.

„Möglichkeiten erkennen – oder neue schaffen“ lautet hier die Devise, bei der das Team sowohl Unternehmern und Managern als auch Privatpersonen und Freiberuflern selbstverständlich stets mit viel Erfahrung und detailliertem Fachwissen zur Seite steht. Etwa 300 Mandanten hat das Team mittlerweile vertrauensvoll und erfolgreich beraten. Insbesondere dem Aufbau von Familiengesellschaften, dem Thema Erbschaftssteuern, der Betreuung von Existenzgründern und Kleinunternehmen sowie der Beratung von Immobiliengesellschaften haben sich die Experten der ATG Treuhand angenommen.

Der Service der ATG Treuhand – ein kleiner Überblick

Erbrecht: steuerbegünstigte Übertragung von Vermögen

Familiengesellschaften: wirtschaftliche Absicherung der Unternehmer und seiner Familie

Unternehmensgründung: je kleinteiliger, desto besser

Unternehmensverkauf: alternative, für Käufer und Verkäufer steueroptimierte Lösungen

das „Brot und Butter Geschäft“: Jahresabschlusserstellung und -prüfung, Steuerdeklaration und Vertretung in außergerichtlichen sowie gerichtlichen Verfahren

Projektgeschäft: Hilfe bei der Transformation und Umfinanzierung sowie beim Finden und Aufbauen von Nachfolgern

Risikobereitschaft: Unterstützung bei der Umsetzung von Gründungsideen mit Rat und Tat

Arbeiten bei der ATG Treuhand

Zum Kreis der gut 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ATG Treuhand GmbH zählen sowohl erfahrene Steuer- und Wirtschaftsprüfungsexperten als auch junge Menschen, die mit frischen Ideen und Herangehensweisen den Herzschlag des Teams stets am Puls der Zeit schlagen lassen.

Den Weg ins digitale Zeitalter hat das Unternehmen längst eingeschlagen, Möglichkeiten zum Homeoffice, überdurchschnittliche Bezahlung, regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sowie weitere Benefits haben sich bereits fest in der Unternehmensstruktur verankert.

Letztendlich ist es die Mischung der unterschiedlichen Persönlichkeiten, die den Erfolg des Teams ausmacht.