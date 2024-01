Schwarzenbek: Mit einem Großbrand ins neue Jahr

Vier Freiwillige Feuerwehren kämpften gegen das Feuer am Hans-Koch-Ring. Auch in Geesthacht musste die Wehr zum Jahreswechsel ausrücken.

In der Lagerhalle am Hans-Koch-Ring, die komplett ausbrannte, befand sich auch ein Auto.

Schwarzenbek. Das neue Jahr begann für die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwarzenbek, Elmenhorst, Kollow und Grabau mit einem Großeinsatz: Im Gewerbegebiet am Hans-Koch-Ring stand eine Lagerhalle in Brand. Um kurz nach 5 Uhr ging in der Rettungsleitstelle der Notruf ein.

Bei dem Großbrand waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwarzenbek, Grabau, Elmenhorst und Kollow im Einsatz.

Foto: Christoph Leimig

Als die Feuerwehren ihren Einsatzort auf dem ehemaligen Gelände des Bundesgrenzschutzes erreicht hatten, türmte sich bereits Rauch über dem Gebäudekomplex auf. Um überhaupt mit den Löscharbeiten beginnen zu können, mussten die Einsatzkräfte mit Kettensägen Tore zu der Halle öffnen. Unter Atemschutz bekämpften sie mit Druckluftschaum die Flammen.

Auto fällt bei dem Feuer in der Lagerhalle den Flammen zum Opfer

Die Feuerwehrleute löschten mit mehreren Rohren einer Druckleitung das Feuer, das zwischenzeitlich auf eine weitere Halle übergegriffen hatte. In dieser brannte ein Pkw vollständig aus.

Aus dem Korb eines Leiterwagens heraus löscht die Feuerwehr von oben das Feuer.

Foto: Christoph Leimig

Neben den vier Feuerwehren waren auch die Polizei sowie THW-Einheiten aus Mölln und Lauenburg im Einsatz. Eine Brandursache kann die Polizei aktuell noch nicht nennen, hierzu laufen die Ermittlungen der Kripo. Auch die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Verletzte hat es bei dem Brand nicht gegeben.

Polizeidirektion Ratzeburg mit Silvesternacht zufrieden

Wie Polizeisprecherin Sandra Kilian mitteilt, gab es im Kreis Herzogtum Lauenburg 45 Polizeieinsätze. Dazu gehören diverse brennende Müllcontainer und Mülltonnen und auch gesprengte Zigarettenautomaten in Schwarzenbek.

Insgesamt zieht die Polizeidirektion Ratzeburg trotz der gestiegenen Zahl an polizeilich relevanten Vorfällen ein positives Fazit. Es sei zu keinen Angriffen auf Rettungskräfte oder Polizeibeamte gekommen.

Auch Peter Kunze, Pressesprecher der Geesthachter Feuerwehr, spricht von einer durchschnittlichen Nacht. Die meisten Einsätze seien Mülleimerbrände oder nachglühende Feuerwerksbatterien gewesen. „Das war für uns das normale Rahmenprogramm einer Silvesternacht“, sagt Kunze. Nur der Einsatz am Johanniter-Krankenhaus ging über das normale Silvestergeschehen hinaus: Dort zog Rauch in das Foyer der Klinik. Offenbar hatte ein Mülleimer auf der Damentoilette aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Nachdem der Brand gelöscht war, durchlüftete die Feuerwehr noch die Eingangshalle.