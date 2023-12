Eisregen! Verschärfte Straßenlage gegen Abend in Norderstedt

Norderstedt. Der Winter hat Norderstedt fest im Griff: Das Betriebsamt Norderstedt ist im Dauereinsatz, um die Straßen, Geh- und Radwege schnee- und eisfrei zu halten. „Die 25 Kolleginnen und Kollegen sind seit 2 Uhr im Volleinsatz, um 10 Uhr startete die zweite Schicht, denn der Schneefall hält an“, teilt Bernd-Olaf Struppek, Sprecher der Stadtverwaltung, mit.

Mit einer Verschärfung der Lage rechnet das Betriebsamt am Dienstagabend. Eisregen sei für Norderstedt angesagt. Gegen 18 Uhr soll es laut Struppek so weit sein. „Das Betriebsamt wird dann wieder im Streueinsatz sein.“

Betriebsamt. 330 Straßenkilometer und 360 Kilometer Radwege

Das Betriebsamt kümmert sich um 330 Straßenkilometer und annähernd 360 Kilometer Radwege entlang der Hauptstraßen und Velorouten. Es kommen dabei fünf große Räum- und Kombistreu-Fahrzeuge sowie sieben sogenannte Kleinräumfahrzeuge zum Einsatz. Dazu sind Mitarbeitende als „Handtouren“ unterwegs, sie kümmern sich um Bushaltestellen, Überwege und Wertstoffinseln.

Die Verkehrslage generell im Kreis Segeberg ziehe derzeit an, wie Polizeisprecher Jens Zeidler am Vormittag sagt. „Am Morgen war die Lage noch unauffällig. Aber mit fortschreitendem Schneefall verzeichnet die Leitstelle schon etliche Glätteunfälle.“ Bis 14 Uhr verzeichneten die Einsatzkräfte im Kreis Segeberg 18 Unfälle, dabei verletzten sich bei zwei Unfällen Personen leicht. In den meisten Fällen blieb es beim Blechschaden, die Autos rutschten von der Fahrbahn oder es kam zu Auffahrunfällen.

Winterdienst streikt am 6. Dezember in Schleswig-Holstein

Am Mittwoch wird sich die Lage auf der Straßen im ganzen Land zusätzlich verschärfen. Denn die Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein werden am Nikolaustag streiken. Die dbb-Fachgewerkschaft VDStra bestreikt ganztägig alle Dienststellen des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr. Kundgebungen sind vor den Straßenmeistereien Heide und Lübeck sowie vor der Schleibrücke in Kappeln vorgesehen.

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass es am 6. Dezember zu einem teils stark eingeschränkten Winterdienst auf den Landes- und Bundesstraßen sowie auf Kreisstraßen kommen kann. Der Landesbetrieb hat mit der Gewerkschaft ver.di eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, mit der gewährleistet wird, dass alle Meistereien besetzt sind und der Winterdienst koordiniert werden kann.

Fremdfirmen übernehmen das Streuen

Es sei aber nicht davon auszugehen, dass ein regulärer Winterdienst dargestellt werden kann. LBV.SH-Direktor Frank Quirmbach betont: „Das Streikrecht ist ein hohes Gut in Deutschland. Der LBV.SH hat volles Verständnis für die Streikenden und wird mit allen morgen zur Verfügung stehenden Kräften die Straßen möglichst schnee- und eisfrei halten. Die Straßenmeistereien werden bezirksübergreifend arbeiten und sich aushelfen, um sicherzustellen, dass Gefahrenstellen weitestmöglich entschärft werden. Aber ganz klar: Es wird Einschränkungen im Straßenbetriebsdienst und im Winterdienst geben“.

Der Ausfall der streikenden Mitarbeitenden in den 22 Straßenmeistereien des Landes wird so gut wie möglich mit einer der vorhandenen Fremdfirmen kompensiert. Für den Winterdienst stünden 255 LKW privater Unternehmen unter Vertrag. Die Fahrzeuge seien im Einsatzfall mit Anbau- und Aufsatzgeräte des LBV.SH ausgestattet.