El Gordo 2023: Wo Los kaufen? Alle Infos zur legendären Weihnachtslotterie

Berlin. „El Gordo“ heißt aus dem Spanischen übersetzt „Der Dicke“ - und genau so lässt sich der Hauptgewinn der legendären spanischen Weihnachtslotterie wohl am besten beschreiben: In rund 50 Tagen findet die jährliche Ziehung der Lottolose in Spanien statt, bei der insgesamt mehrere Milliarden Euro verlost werden.

Während Glücksspiele mancherorts verpönt sind, handelt es sich bei El Gordo um ein spanisches Großereignis, das mittlerweile auch in anderen Ländern Kultstatus erreicht hat. Aufgrund des Gewinnvolumens und der vergleichsweise hohen Gewinnchance wird El Gordo auch als „größte Lotterie der Welt“ bezeichnet.

Ziehung von El Gordo 2023: Höhere Gewinnchancen als beim Lotto

Mit jedem Jahr steigt auch die Anzahl an Losen, die von Deutschen erworben wird. Der Grund: Die Gewinnchancen bei El Gordo stehen vergleichsweise gut. Während die Möglichkeit, bei „Lotto 6 aus 49“ bei ungefähr 1 zu 140 Millionen steht, blicken Besitzerinnen und Besitzer eines spanischen Lottoloses immerhin auf eine deutlich bessere Gewinnchance von mindestens 1 zu 100.000 entgegen.

Streng genommen stehen die Chancen noch höher, da jedes Los in mehreren Serien verkauft wird. Dieses Jahr gibt es wieder 160 Serien. Je nachdem, ob man sich für ein Zehntellos oder eine ganze Losnummer entscheidet, müssen die Spielerinnen und Spieler zwischen 20 Euro bis 40.000 Euro zahlen.

El Gordo spielen: Los kaufen in Deutschland? Hier sind sie erhältlich

Die Lose sind in Deutschland nicht an normalen Lotto-Verkaufsstellen erhältlich, wie es in Spanien der Fall ist. Interessierte außerhalb von Spanien können die Lose allerdings im Internet bei zahlreichen Lotto-Anbietern erwerben. Achtung: Die Online-Teilnahme an der spanischen Weihnachtslotterie ist teurer.

Vorteile hat das Mitmachen übers Netz aber ebenfalls: Hier können sogar Hundertstellose erworben werden. Zudem hat man freie Wahl über die gewünschte Losnummer, wohingegen es in spanischen Verkaufsstellen immer nur eine begrenzte Zahl an Losen gibt. Deshalb kann vor Ort nicht immer garantiert werden, dass die Wunschziffern vorhanden sind.

Weihnachtslotterie El Gordo spielen: Die Gewinnklassen

Bei El Gordo gibt es fünf Hauptpreise sowie etliche weitere Gewinnklassen. Die begehrtesten und höchsten Gewinnklassen sind folgende:

„El Gordo“: Preisgeld von 4.000.000 Euro - 1 Gewinner

- 1 Gewinner „Segundo“: Preisgeld von 1.250.000 Euro - 1 Gewinner

- 1 Gewinner „Tercero“: Preisgeld von 500.000 Euro - 1 Gewinner

- 1 Gewinner „Cuarto“: Preisgeld von 200.000 Euro - 2 Gewinner

- 2 Gewinner „Quinto“: Preisgeld von 60.000 Euro - 8 Gewinner

In diesem Jahr befinden sich rund 2,4 Milliarden Euro im Lotteriepool.

Ziehung von El Gordo: Wann stehen Gewinner fest?

Die Ziehung von El Gordo findet am 22. Dezember in Madrid statt. Die Veranstaltung wird live im Fernsehen übertragen. Das Ereignis geht über 3,5 Stunden und ist für etliche spanische Einwohner eine Tradition. Im Mittelpunkt der Ziehung stehen Kinder des Internats San Ildefons, welche die gezogenen Ziffern vorsingen.

Außerdem stehen selbstverständlich die zwei Trommeln im Fokus, in denen sich Holzkugeln befinden. Während sich in der ersten Trommel die 100.000 Losnummern von 00000 bis 99999 befinden, steckt in der anderen der jeweilige Gewinn. Dementsprechend handelt es sich um ein großes Zittern bis zum Augenblick, an dem der Hauptgewinn „El Gordo“ gezogen wird.