Corona: Seniorenheim in Geesthacht unter Quarantäne

Geesthacht. In Geesthacht ist derzeit das städtische Seniorenheim Am Katzberg von einem Corona-Ausbruch stark getroffen. Mitte vergangener Woche gab es den ersten Fall in dem Alten- und Pflegeheim. Nachweislich infizierten sich seitdem zehn Mitarbeiter sowie zwanzig der betagten Bewohner, diese Zahl entspricht etwa einem Drittel der Belegung. Die Anzahl könnte sich aber noch erhöhen, es stehen weitere Testergebnisse aus.

Traurige Nachricht: Bei drei Bewohnern war der Krankheitsverlauf so schwer, dass sie verstarben. Einer als Patient im Johanniter Krankenhaus, zwei waren im Seniorenheim verblieben. "Alle drei hatten Vorerkrankungen", teilte Torben Heuer von der Geesthachter Stadtverwaltung mit. Die gesamte Einrichtung steht zur Zeit unter Quarantäne, Besuche sind nicht möglich. Alle Mitarbeiter arbeiten unter Vollschutz. "Wir stehen in ständigem Austausch mit dem Gesundheitsamt", sagte Heuer. Wie das Virus in das Seniorenheim gelangen konnte, sei völlig unklar und ließe sich wohl auch nicht mehr ermitteln. Torben Heuer: "Das erklärt sich uns überhaupt nicht."

Gastronomiebetriebe in der Fußgängerzone können weiter aufatmen

Unterdessen kommen Geesthachts Gastronomiebetriebe in der Fußgängerzone der Bergedorfer Straße weiterhin in den Genuss einer Erleichterung. Die bis Aussetzung der Gebührenerhebung für bestimmte Sondernutzungen an öffentlichen Straßen wurde durch einen erneuten Beschluss der Ratsversammlung um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2021 verlängert.

Somit ist es weiterhin möglich, öffentliche Flächen im Außenbereich über die ursprünglich in 2020 beantragte Außenfläche ohne Mehrkosten zu erweitern. Aber: Die Erweiterung sei in jedem Fall im Vorwege mit der Ordnungsbehörde abzustimmen, da Belange Dritter, etwa bei Rettungswegen, zu beachten seien, darauf weist die Stadt noch einmal hin.