Kutsche kollidiert mit Pkw: eine Tote, eine Schwerverletzte

Hamburg. Die Eindrücke waren so extrem, dass zehn Augenzeugen von einem Notfallseelsorger im Hauptgebäudes des Ohlsdorfer Friedhofs betreut werden mussten. Sie hatten einen verheerenden Unfall genau dort erlebt, wo man vermutlich am allerwenigsten damit rechnet: mitten auf dem Gelände des Ohlsdorfer Friedhofs.

Dort kostete eine Kollision zwischen einer Kutsche und einem Pkw am Mittwoch eine Frau und ein Pferd das Leben. Gegen 16.30 Uhr am Mittwochnachmittag war im Bereich des Verwaltungsgebäudes die Ohlsdorfer Parkdroschke unterwegs, an Bord etwa sieben Fahrgäste. Plötzlich soll eines der Pferde durchgegangen sein, der Grund dafür ist noch völlig unklar. Im weiteren Verlauf stieß die Kutsche frontal mit einem Auto mit Stader Kennzeichen zusammen, dabei kippte der Zweispänner um und begrub zwei Frauen unter sich.

Der Feuerwehr, mit 45 Mann vor Ort, gelang es zwar, die Kutsche mit Hubgeräten anzuheben und die eingeklemmten Frauen herauszuziehen – für eine der Betroffenen kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle. „Die andere Frau ist notarztbegleitet ins Krankenhaus transportiert worden“, sagte Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly.

Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly über den Kutschenunfall

Vier weitere Fahrgäste und die Kutscherin hätten sich aus eigener Kraft aus der Kutsche retten können. Auch sie seien bei dem Unglück verletzt worden, so Wessely weiter. Die beteiligte Autofahrerin sei ins Krankenhaus transportiert worden.

Feuerwehr spricht von "dramatischem Einsatz"

Verstörende Bilder vom Unfallort dokumentieren das verheerende Ausmaß der Kollision: Überall Blut, eines der beiden verletzten Pferde stand noch lange nach dem Unfall in einer riesigen Blutlache. Ein alarmierter Veterinär habe nach Sichtung der Tiere entschieden, dass eines der Pferde nicht mehr zu retten sei – es wurde noch an Ort und Stelle eingeschläfert. „Es war ein sehr dramatischer Einsatz“, sagte Wesselly, „zumal mehrere Verletzte, eine Tote und ein totes Pferd zu beklagen sind.“

Die beteiligten Feuerwehrleute sollten in einer Einsatznachbereitung die Gelegenheit bekommen, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Zudem sei das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (KIT) am Unfallort, um mit Augenzeugen über ihre potenziell traumatisierenden Erfahrungen zu sprechen.

( dah )

