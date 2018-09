Tschentscher mit Ergebnissen des Wohngipfels zufrieden

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist zufrieden mit den Ergebnissen des Wohngipfels im Kanzleramt. Es seien viele wichtige Vereinbarungen getroffen worden, sagte er nach Angaben eines Sprechers am Freitagabend. Nun komme es darauf an, dass alle Beteiligten ihre Zusagen auch einhielten. Tschentscher war zu dem Gipfel nach Berlin gereist. Nach seinen Worten ist bezahlbares Wohnen „eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit“.

Mit einem Bündel an Maßnahmen will die Bundesregierung die hohen Wohn- und Mietkosten dämpfen. Mit dem Baukindergeld für Familien, Steuerabschreibungen für den Bau von Mietwohnungen, die Bereitstellung von mehr bundeseigenen Grundstücken und einer Milliardenoffensive im sozialen Wohnungsbau will die große Koalition erreichen, dass bis zu 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden.

