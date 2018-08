Kleinkind stürzt aus dem Fenster – Lebensgefahr

Feuerwehr und Polizei in der Walter-Schmedemann-Straße in Langenhorn

Hamburg. Tragischer Unfall in Langenhorn: Ein dreieinhalb Jahre alter Junge ist am Dienstagmorgen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Langenhorn gestürzt und hat sich schwerste Verletzungen zugezogen. Das Kind musste reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei wurde für genauere Ermittlungen eingeschaltet. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ereignete sich der Unfall gegen 7.40 Uhr in der Walter-Schmedemann-Straße.

Unbestätigten Angaben zufolge soll der Junge von einem Bett in der Wohnung im dritten Stock zum Fenster geklettert sein, das offen stand und nur mit einem Fliegengitter gesichert war. Als er sich dagegen lehnte, sei es aus der Verankerung gebrochen und das Kind in die Tiefe gestürzt. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut eine männliche Person, vermutlich der Vater des Kindes, vor Ort. Es waren außerdem 13 Feuerwehrleute und zwei Rettungswagen im Einsatz.

( crh/arg )

