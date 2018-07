Schlägerei im Freibad – Großeinsatz der Polizei

Melle. Eine Schlägerei zwischen zwei Großfamilien hat in einem Freibad in Melle zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, standen sich am Donnerstagnachmittag etwa 40 Personen auf einer Liegewiese gegenüber, die bedrohlich wirkten und sich lautstark stritten. Um die Streithähne auseinander zu bringen, forderten die niedersächsischen Polizisten weitere Streifen an, darunter auch aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen.

Ein 39-Jähriger sei als sehr aggressiv und beleidigend aufgefallen. Er wurde des Schwimmbades verwiesen, leistete dem Platzverweis aber nur sehr widerwillig Folge. Er darf nun den Rest der Badesaison nicht mehr das Freibad betreten. Ersten Ermittlungen zufolge war eine Körperverletzung zwischen Angehörigen der beiden Familien Auslöser für die Schlägerei.

( dpa )

