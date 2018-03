Die "Backpfeife", die den Vater am Ende 3000 Euro kostete

Hamburg. Was für ein Aufwand! Und warum überhaupt? Ahmet P. (Name geändert) scheint nicht so wirklich einzusehen, was er hier im Gerichtssaal soll. Der Mann wirkt großspurig, dabei auch ungeduldig, unleidlich, als wolle man ihn unnötig aufhalten, aus Schikane, einfach so. Doch der Wahrheit auf den Grund zu gehen, braucht nun mal Zeit. Und schließlich geht es in diesem Prozess mitnichten um eine Petitesse, wie Ahmet P. es wohl am liebsten abtun würde, sondern um die Unversehrtheit eines Kindes. Es soll aufgeklärt werden, ob der 38-Jährige seinen Sohn geschlagen hat.

Laut Anklage hat der Hamburger gleich mehrfach zugehauen, deshalb muss sich Ahmet P. jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Im Juli vergangenen Jahres soll er den zwölfjährigen Sohn vor den Augen von dessen jüngeren Geschwistern mindestens dreimal mit der flachen Hand an Kopf und Schulter geschlagen und dann auch noch mit einer Plastikflasche zugelangt haben.

Doch Ahmet P. winkt mit nachlässiger Geste ab. Breitbeinig sitzt der Mann da, die Augen leicht zusammengekniffen. Er habe aus dem Auto heraus, erzählt der Angeklagte, seinen zwölfjährigen Sohn beobachtet, der auf seine jüngeren Geschwister habe aufpassen sollen. "In der Nähe stand ein Eisverkäufer. Und mein Sohn hat zugelassen, dass die Kleinen den Verkäufer um ein Eis bitten. Das hat mich geärgert", erzählt der Angeklagte. Deshalb habe er eine Flasche, die auf dem Beifahrersitz lag, in die Richtung des Jungen geworfen, ihn aber bewusst nicht getroffen. "Und die Flasche war auf jeden Fall leer." Geschlagen habe er seinen Sohn ebenfalls nicht, beteuert der Angeklagte. Das könne der Junge jederzeit bestätigen, trumpft der 38-Jährige auf.

Das Kind ist nicht als Zeuge geladen

Doch die Amtsrichterin hat das Kind bewusst nicht als Zeugen geladen. Diesen Konflikt, möglicherweise gegen den eigenen Vater aussagen zu müssen, wolle sie "dem Jungen auf jeden Fall ersparen", betont die Vorsitzende. Schließlich hat eine Frau laut Ermittlungen genau gesehen, wie der Mann sein Kind züchtigte.

Die Aussage der Zeugin ist im Prozess unverzichtbar. Das scheint der 40-Jährigen allerdings nicht so klar zu sein. Zweimal war die Hamburgerin trotz Ladung nicht im Gericht erschienen, nun soll jedenfalls nicht noch einmal etwas schiefgehen. Und deshalb wird die Frau polizeilich vorgeführt. Müde sieht sie nun aus, sie hat auch schon einen sehr langen Tag. Um 3 Uhr morgens hatten Polizeibeamten an ihrer Wohnungstür geklingelt, die 40-Jährige dann erst zur Wache und später bis zum Verhandlungssaal begleitet. Sicher ist sicher.

"Ich hörte Kinderschreien, und auch ein Mann schrie", erzählt die Zeugin nun. Dann habe sie einen Jungen auf einem Fahrrad beobachtet, der von einem Mann geschlagen wurde. "Der Kleine fiel vom Rad und hat geweint. Er hat versucht, mit den Armen seinen Kopf zu schützen." Mindestens dreimal habe der Mann zugehauen, sich dann kurz weggedreht und schließlich noch einmal mit einer Plastikflasche in der Hand zugeschlagen.

Der angeklagte Vater bebt im Gerichtssaal vor Wut

"Ich war schockiert und habe gesagt, dass ich die Polizei alarmieren würde. Da nannte er mich Schlampe." In der Nähe habe noch eine Frau gestanden und zugesehen, wie das Kind geschlagen wurde. ,,Offensichtlich war das die Mutter des Jungen. Aber sie hat dem Kind nicht geholfen und fuhr einfach weg", erzählt die Zeugin. Angesichts der sicheren Erinnerung der Frau räumt der Angeklagte nunmehr ein, er habe seinem Sohn "eine Backpfeife gegeben. Aber nur eine!" Er scheint das nicht weiter schlimm zu finden. Die Amtsrichterin verurteilt ihn schließlich wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 60 Euro. "Sie haben Ihren Sohn mehrfach geschlagen", ist sie überzeugt. Und das, weil der Junge nach seinen Vorstellungen nicht gut genug auf die Geschwister aufgepasst habe. "Ihr Sohn ist zwölf. Er hat sich kindgerecht verhalten. Und ihn deswegen zu schlagen, geht gar nicht", betont die Richterin.

"Auch eine Backpfeife ist strafbar. Kindererziehung hat ohne Gewalt vonstatten zu gehen." Wenn dies nicht gewährleistet sei, bestehe die Gefahr, dass die Kinder später als Erwachsene wiederum ihre eigenen Kinder körperlich züchtigen. "Ich weiß nicht, was Sie zu Hause machen." Denkbar sei, dass es dort auch nicht gewaltfrei zugehe. "Vielleicht waren diese Schläge aber auch das erste Mal, dann ist es gut, dass es gleich aufgefallen ist." Ahmet P. bebt vor unterdrückter Wut angesichts des Urteils. "Kostet jetzt jede Backpfeife 3000 Euro", fragt der 38-Jährige aufgebracht. "Vielleicht wird es auch noch teurer", warnt ihn die Richterin. "Ich hoffe aber sehr, dass Sie aus dieser Sache gelernt haben und nicht mehr schlagen."

