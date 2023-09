Porsche spendet 60.000 Euro für Nachhilfe- und Deutschkurse

Im Ukraine-Projekt City Kids in Hamburg gibt es drei Mal in der Woche Sprachunterricht sowie Nachhilfe. Möglich ist das durch eine Porsche-Spende.

Hamburg. Der Deutschkurs, der an drei Tagen in der Woche im größten Raum des ukrainischen BegegnungszentrumsSchrödingers City Kids stattfindet, ist bis auf den letzten Platz mit vor allem Ukrainerinnen und ein paar Ukrainern gefüllt. Deutschlehrer Mischa steht vorne am Smartboard, vor ihm steht eine Kamera, mit der er seinen Unterricht streamt, weil nicht alle Lernwilligen kommen können. Mischa ist Student und zweisprachig aufgewachsen, er spricht fließend Russisch und Deutsch. Seinen Unterricht hält er auf Russisch ab, das fast alle der 80 Kursteilnehmerinnen verstehen, weil es dem Ukrainischen sehr ähnlich ist.

Zwischendrin wechselt er zu Deutsch, auch die Schülerinnen sprechen Wörter auf Deutsch nach. Es geht um die Kommunikation bei Alltagsszenen wie Wohnungssuche, Einkaufen und Behördenbesuche, aber auch um die schwierige Unterscheidung von Akkusativ, Genitiv und Dativ – für viele Deutsche auch schwer zu unterscheiden. „Viele unserer Gäste machen alle beiden Unterrichtseinheiten mit, also insgesamt drei Stunden. Und etliche hatten am Vormittag ihre B2- oder C1-Kurse, die sie für die Jobsuche benötigen und kommen dann noch mal zur Intensivierung zu uns“, sagt Solveig McCaughtrie, Projektleiterin des Schrödingers City-Kids-Projekts, bei dem der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ seit Beginn im April 2022, Hauptkooperationspartner und Sponsor ist.

Das Nachhilfeprogramm wird sehr gut angenommen

„Durch Mischa habe ich noch mal richtig gut Deutsch gelernt. Es hilft einfach, dass er diese schwierige Sprache auf Russisch erklärt“, sagte Olena im fließenden Deutsch. Die Mathelehrerin ist vor rund 18 Monaten aus dem schwer umkämpften Charkiw nach Hamburg geflohen. Sie hofft, bald auch eine Lehrerstelle in der Hansestadt zu erhalten, doch bis dahin hilft sie beim Kochen und der Ausgabe des kostenfreien Mittagsessen, das an den Öffnungstagen von City Kids am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (12 bis 17 Uhr) von rund 80 Ukrainerinnen und ihren kleinen Kindern genutzt wird.

Die meisten der größeren Kinder sind morgens in der Kita oder Schule, doch nachmittags kommen sie oft im Schrödingers im Schanzenpark vorbei, um zu spielen, zu basteln oder Nachhilfe zu erhalten. Letzter Programmpunkt ist neu seit den Sommerferien, in denen es auch für die Kinder und Jugendlichen Sprachkurse gab. Die hielten vor allem die Ehrenamtlichen Nina, Cordula und Gabriele, die über den Aufruf im Hamburger Abendblatt schon sehr früh in das Ukraine-Projekt kamen und zum Teil sehr innovativ die deutsche Sprache lehrten. „Cordula hat sich jeden Tag ein neues Spiel ausgedacht, bei dem sie zum Beispiel Worte und Bilder hinlegte. Ihre Schülerinnen und Schüler mussten dann beides zusammenlegen“, sagt Solveig McCaughtrie.

Manche Kinder sind inzwischen Dolmetscher für ihre Mütter

Gabriele, die sonst die Behörden- und Alltagsberatung für die Gäste leitet, hatte sich vor allem der jugendlichen Schüler angenommen – als ehemalige Mitarbeiterin in der Schulbehörde bringt sie entsprechende Qualifikation mit. „Das Nachhilfeprojekt und der Unterricht für Kinder ist unglaublich gut angenommen worden“, berichtet Projektleiterin McCaughtrie. Manche der Kinder fungieren inzwischen als Dolmetscher für ihre Mütter. So übersetzt der neunjährige Thimo die Worte seiner Mutter, „dass das Schrödinger City Kids für sie wie eine zweite Familie ist und sie sich hier geborgen fühlt.“ Thimo hatte auch schon mal seinen besten Freund Mohammed dabei – einen kleinen Syrer.

Porsche European Open 2023 - Aktion „Birdies for Charity“: Schauspieler Richy Müller übergibt den Spendscheck von 60.000 Euro an Hamburger Abendblatt-Geschäftsführer Christian Siebert (re.)

Foto: Stefan von Stengel/Porsche AG

Möglich ist dieses umfangreiche Unterrichtsprogramm nur durch eine originelle Spendaktion unter dem Motto „Birdies for Charity“ der Autofirma Porsche, die bei den Porsche European Open vom 1. bis 4. Juni, den Erlös des traditionsreichen Turniers der DP World Tour an zwei Ukraineprojekte gab. Für jedes gespielte Birdie während der vier Turnierrunden auf dem Porsche Nord Course spendete der Titelsponsor 75 Euro.

Für Porsche ist soziales Engagement wichtig

So kamen sagenhafte 120.000 Euro zusammen. „Soziales Engagement ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur bei Porsche – das gilt auch für unser Engagement im Sport“, sagt Sebastian Rudolph, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Porsche. So ging ein Teil an die Initiative Joblinge, bei der sich Wirtschaft, Staat und Privatpersonen gemeinsam um junge Menschen mit schwierigen Startbedingungen kümmern.

Die zweiten 60.000 Euro gingen an den „Verein Hamburger Abendblatt hilft“, der damit die Sprachkurse und Nachhilfe für junge und ältere Ukrainerinnen im Schrödingers unterstützen kann. Ein großartiges Zeichen der Integration für diese belasteten Frauen und Kinder. Vielen, vielen Dank dafür!

