Planetarium Hamburg: Viele Sterntaler für den Abendblatt-Verein

Die Rückenlehnen sind runtergeklappt, es wird kurz dunkel, dann heißt es „Spot an!“ für das Sterntaler-Märchen. Doch was ist das? Auf der Kuppel des Planetariums Hamburg startet die Geschichte mit einem Ufo und zwei Weltraumfeen. Und das bleibt nicht die einzige Überraschung, mit der Dr. Julia Kretschmer-Wachsmann in „Sterntaler – vom Universum belohnt“ aufwartet. Die Autorin und Produzentin erweitert die Erzählung der Brüder Grimm in ihrer Fassung um eine Rahmenhandlung im Weltall mit liebevoll ausgestalteten weiteren Figuren und mitreißender Popmusik.

Die Stimmen für Texte und Ton kommen unter anderem von niemand Geringeren als Stefanie Heinzmann, Ingo Pohlmann und Tetje Mierendorf. Fast musicalartig tragen die Songs die Produktion durch die verschiedenen Episoden, in denen dann doch noch – wie bekannt – ein Mädchen das Wenige, das es besitzt, an arme Menschen verschenkt. Als es selbst nichts mehr hat, fallen Sterne vom Himmel und verwandeln sich in Silbertaler. Wie clever und wie engagiert, dass Sterntaler eine innovative Idee hat und ihre Belohnung gleich wieder für einen guten Zweck einsetzt.

Besucher sollen sich als Teil des Universums verstehen

Mit der gezeigten Reise vom Universum zur Erde und zurück appelliert Kretschmer-Wachsmann auch an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen füreinander und sagt: „Klein und Groß werden mit Sterntaler träumen, mitfühlen, mitlachen und sich am Ende hoffentlich als Teil eines großen Ganzen verstehen: verbunden mit dem Universum und miteinander durch die magische Materie Sternenstaub, aus der wir alle sind und die diese vielfältige Gesellschaft eint.“

Auch die Autorin selbst und das Planetarium-Team zeigen sich sozial engagiert. Bei den ersten zehn Vorführungen des Musicals sammelten sie Spenden für Hamburger Abendblatt hilft e. V. Jetzt wurde die stolze Summe von 3000 Euro an den Abendblatt-Verein übergeben.

Die Autorin spendet selber großzügig für den Abendblatt-Verein

Sie setzt sich zusammen aus Spenden des Publikums und einer großzügigen Aufstockung der Summe durch Autorin Julia Kretschmer-Wachsmann. „Ich habe mich dazu entschlossen, den in der Spendenbox eingegangenen Betrag auf 3000 Euro aufzurunden. Ich vermag nicht alles zu geben, was ich besitze, so wie es einst das Sterntalerkind tat, jedoch fühle ich mich verpflichtet, einen größeren Anteil der bisher aus den Sterntaleraufführungen eingespielten Summe an Hilfesuchende zu spenden und der Kernbotschaft des Grimmschen Märchens wenigstens ein Stück weit meinen Respekt zu erweisen“, sagt Julia Kretschmer- Wachsmann.

Wir bedanken uns sehr herzlich für diese tolle Spende und helfen mit dem Erlös Kindern und Jugendlichen aus Hamburg und Umgebung, die in Notlagen sind – ganz wie Sterntaler es tun würde.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Produktion läuft übrigens weiter und ist mit ihren detailreichen Bildwelten einen Besuch wert!

„Sterntaler – vom Universum belohnt“, ab 4 Jahren, Dauer: rund 40 Minuten, Eintritt 12 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, Tickets unter: www.planetarium-hamburg.de/de/spielplan