4931 Euro für den Abendblatt-Verein

„Das Hamburger Dschungelbuch“ ist das letzte Werk des Regisseurs Christian Berg, der kurz vor der Premiere plötzlich verstorben ist. Berg war der Botschafter von „Hamburger Abendblatt hilft“, er hat immer von der Bühne für den Verein Spenden gesammelt. Das Ensemble des „Hamburger Dschungelbuchs“ hat nun diese Tradition bei den Aufführungen des Musicals fortgeführt. Dabei sind sensationelle 4931 Euro zusammengekommen, die die Besucher des zauberhaften Stücks in die Spendendosen gegeben haben. Mit der Spendensumme wird die Ausbildung eines Assistenzhundes für ein behindertes Mädchen unterstützt.

„Für uns als Ensemble ist die Spendenaktion in zweifacher Hinsicht eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Wir möchten damit einen unterstützenden Beitrag leisten und das Erbe von Christian Bergs enormem sozialen Engagement in seinem Sinne fortführen. Seine fundamentalen und unentbehrlichen Werte wie Liebe, Toleranz und Hilfsbereitschaft sollen so weiterleben. Hatten sie doch auch stets einen zentralen Platz und waren liebevoll verpackte Botschaft in seinen einzigartigen und beliebten Familienmusicals. Wir bedanken uns für die unglaubliche Spendenbereitschaft bei den Großen und ganz besonders natürlich den vielen kleinen Dschungelbesuchern, ohne die das niemals möglich gewesen wäre“, sagt Schauspielerin Leonie Fuchs, die ehemals die Agentin von Christian Berg war.

Das Ensemble plant, auch weiterhin Spenden für den Abendblatt-Verein zu sammeln. Da das Stück so erfolgreich war, soll es im kommenden Jahr voraussichtlich eine weitere Spielzeit von „Das Hamburger Dschungelbuch“ im First Stage Theater geben.