Ukrainer-Treff: 25.000 Euro für Schrødingers City Kids

Die Reimund C. Reich Stiftung und andere großzügige Spender unterstützten das neue Begegnungszentrum für Geflüchtete in Hamburg.

Reimund C. Reich (88) hilft mit seiner gleichnamigen Stiftung Menschen in Not und spendet 25.000 Euro für das neue Projekt des Abendblatt-Vereins.

Die E-Mail war kurz, aber sorgte beim Abendblatt-Verein-Team für Luftsprünge: „Herr Reich und seine gleichnamige Stiftung haben sich entschlossen, die Aktion Schrødingers City Kids über Ihren Verein ,Hamburger Abendblatt hilft‘ mit zunächst 25.000 Euro zu unterstützen“, schrieb Simone Grau von der Reimund C. Reich Stiftung. Das Schrødingers City Kids ist das neue Begegnungszentrum für ukrainische Geflüchtete im Schanzenpark, das am 18. April mit einem bunten Programm eröffnet wird. Der Abendblatt-Verein ist Hauptkooperationspartner, wirbt die Spenden dafür ein. Der Treffpunkt in der Schröderstiftstraße 7 wird künftig montags bis freitags (11–16 Uhr) u. a. Deutschkurse für Kinder und Eltern, Tanz, Musik, Basteln, Beratung anbieten.

Reimund C. Reich wurde 1933 in Hamburg geboren. „Ich habe den Zweiten Weltkrieg als Kind und Heranwachsender erlebt und weiß um den Schrecken dieser Zeit. Ich bin zutiefst betroffen, dass sich mit dem Ukraine-Krieg so viel Leid, besonders für die Kinder, wiederholt“, sagt Reich. Mit dem Abendblatt-Verein hat seine Stiftung bereits in der Corona-Krise (Aktion 25-Euro-Lebensmittelgutscheine) erfolgreich und unkompliziert zusammengearbeitet. „Wir sind überzeugt davon, dass unsere Hilfe durch Sie auch dort ankommt, wo sie dringend benötigt wird und Wirkung zeigt“, sagt der großzügige Stifter.

Tickets für Musical und Miniaturwunderland

Auch das Hotel Hafen Hamburg, das selber 60 Geflüchtete beherbergt, spendete 5000 Euro, um weitere Kurse, die von Profis gemeinsam mit Ehrenamtlichen im Schrødingers City Kids angeboten werden, zu unterstützen. Aber genauso freuen wir uns auch über Gutscheine für Ausflüge. So hat das Miniatur Wunderland 150 Gutscheine gespendet. Stage EntertainmentDeutschland hat 40 Musicalkarten für die Stücke „Wicked“, „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“ und „Tina“ spendiert. „Wir freuen uns, die tolle Initiative von Schrødingers City Kids und Abendblatt-Verein zu unterstützen, indem wir Geflüchteten ein paar Stunden Auszeit in unseren Musicals ermöglichen“, so Unternehmenssprecher Stephan Jaekel.

Inzwischen sind auch die vielen Bastelutensilien – Stifte, Scheren, Papier – von der Budnianer Hilfe e. V. bei den City Kids angekommen und warten darauf, intensiv genutzt zu werden.

Infos zum Projekt: citykids.hamburg

Spenden: Hamburger Abendblatt hilft e. V., Stichwort: City Kids, Kto.: IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66. www.abendblatt-hilft.de

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.