Schwerpunkt: Lerntherapien und Nachhilfe für 41 Schüler

„Das finde ich aber gar nicht gut, dass Sie mich zur Lerntherapie angemeldet haben“, empörte sich das zwölf Jahre alte Mädchen, das nicht bei seinen Eltern, sondern in einer Wohngruppe lebt. Sein Vormund hatte beim Abendblatt-Verein angefragt, ob wir die Kosten für seine Lerntherapie übernehmen. Vier Monate später berichtete die Lütte dann stolz, dass sie eine Zwei in Englisch erhalten habe und der Förderunterricht richtig Spaß mache.

So läuft es bestenfalls, momentan unterstützt „Hamburger Abendblatt hilft e. V.“ 41 Kinder und Jugendliche, denen wir in 13 Instituten Nachhilfe und Lerntherapien finanzieren, da die Eltern sich die rund 55 Euro pro Stunde nicht leisten können. Nachhilfe gibt es vor allem in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch. Eine Lerntherapie ist geeignet für Kinder, die eine Konzentrationsschwäche haben, denen Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen außergewöhnlich schwerfällt. Viele der betroffenen Kinder haben dadurch das Vertrauen in ihr Können verloren. So geht es in der Lerntherapie im Unterschied zur Nachhilfe auch um die Stärkung des Selbstbewusstseins. Viele der Kinder schaffen durch unsere Unterstützung den ersten Schulabschluss und sind so motiviert, dass sie sogar das Abitur anstreben.

Steigende Nachfrage nach schulischer Förderung

Dank der Spenden unserer Leserinnen und Leser ist es uns möglich, die steigende Nachfrage nach schulischer Förderung zu ermöglichen. Dabei sind die Lehrerinnen und Lehrer häufig unsere ersten Ansprechpartner, sie müssen die Nachhilfe oder Lerntherapie ausdrücklich empfehlen. Die Nachhilfe-Institute unterstützen die oft bildungsfernen Eltern bei der Antragstellung, die Einkommensnachweise weisen ihre Bedürftigkeit nach.

Öfters erhalten wir später einen Dankesbrief wie von I., der wir zwei Jahre lang geholfen haben: „Sehr geehrte Damen vom Abendblatt-Verein, ich wollte mich bei Ihnen bedanken für Ihre finanzielle Hilfe. Ich war so verzweifelt und traurig, brauchte Unterstützung für meine Hausaufgaben. Aber ich konnte mir keine Nachhilfe leisten. So hätte ich niemals meinen mittleren Schulabschluss bekommen ohne Ihre Unterstützung.“ I. macht jetzt eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz.

Bildungsinitiativen liegen uns natürlich auch am Herzen. So unterstützen wir seit vielen Jahren Projekte wie die Leseleos, Schlaufox, Climb, Mut Academy, ISI e. V., die Wilhelmsburger Lesewoche, die Büchertürme von Ursel Scheffler und den Schreibwettbewerb der Hamburger Märchentage e. V.