„Ride for Help“ - Spinning für den Abendblatt-Verein

Spinning: Jetzt anmelden und mitmachen beim „Ride for help“ in der KAIFU-LODGE.

Spinning ist ein intensives Training auf dem Indoor-Rad mit fetziger Musik und guter Laune – dieser Sport ist für alle Altersgruppen und Fitnesslevels geeignet. Am 26. März können Spinning-Fans in der KAIFU-LODGE den Spaß mit einer Benefiz-Aktion verbinden. Beim „Ride for Help“ gehen die Spendenerlöse wie zuvor auch an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“, der damit eine Petö-Therapie für den hirnverletzten Dominik finanzieren wird. Die ganzheitliche Therapie ermöglicht dem 13-Jährigen, besser zu laufen und sich im Alltag zurechtzufinden.

Die Organisatoren des Events, Matthias Stein und Lisa Pawletta, veranstalten das Charity-Spinning seit 2018 zugunsten des Abendblatt-Vereins. Ziel ist es, mit dieser Veranstaltung viele Spendenbeiträge für Projekte zu sammeln, die sonst wenig Aufmerksamkeit bekommen. „Wir möchten gerne Menschen helfen, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, und finden gut, dass wir hier wieder einen konkreten Einzelfall unterstützen können. Unsere Teilnehmer finden es toll, dass sie genau wissen, an wen und wohin ihre Spende geht“, sagt Lisa Pawletta, Fitnessmanagerin bei der KAIFU-LODGE. In diesem Jahr unterstützt Multipower „Ride for Help“ und versorgt alle Teilnehmenden mit hochwertigen Proteinen.

Am 26. März gibt es drei Startzeiten zur Auswahl: 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr. Die Dauer des Events in der Bundesstraße 107 kann zwischen einer und drei Stunden gewählt werden. KAIFU-LODGE-Mitglieder geben eine freie Spende, externe Gäste 20 Euro pro Stunde, Schüler oder Studierende 10 Euro pro Stunde. Über höhere Spendenbeiträge freuen sich Veranstalter und der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“, der ab 20 Euro eine Spendenquittung ausstellen kann, umso mehr.

Anmeldungen sind über das Buchungstool möglich www.kaifu-lodge.de/buchungstool/ oder E-Mail an: Lisa.Pawletta@kaifu-lodge.de