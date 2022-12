Abendblatt-Päckchen:„Fühlt Euch umarmt und Wrohe Weihnachten!“

Palme und Tannenbaum haben Platz in Charlotte Faelskes (8) Weihnachtsbild. Der Stall steht klimatisch gesehen auf jeden Fall am richtigen Ort.

Auf die Hamburger Kinder ist Verlass ebenso wie auf ihre Erzieherinnen und Lehrerinnen. Sie malten, falteten, schnitten aus und klebten wunderschöne kreative Weihnachtsmotive für die Päckchen der Abendblattaktion. Die Grundschule Kielortallee schickte Hunderte Bilder und eine gemalte Schar von Engeln, auf deren Rückseite manche Kinder Nachrichten an die Empfänger schrieben wie „Ich hoffe, du hast ein schönes, tolles Weihnachtsfest, alles Liebe und Gute!“

Dorothea Liebing, die Lehrerin, beschreibt, wie Menschen sich in der Weihnachtszeit wohlfühlen: „In Gemütlichkeit bei Kerzenlicht sitzen wir mit Familie oder Freunden bei wohlschmeckendem Essen, öffnen Briefe und packen Geschenke aus. Du kannst dich sicher fühlen im Kreise deiner Lieben. Freude, Liebe und wohltuende Atmosphäre lassen uns zufrieden die Weihnachtszeit erleben. Es gibt aber auch Menschen in unserer wohlhabenden Stadt, die dies nicht so erleben können. Nicht nur dieses Weihnachten, nein, sie sind auch sonst das Jahr über sehr viel allein.“

Amelie malte den schönen Tannenbaum mit Engel und Schneemann.

Einsamen, armen und kranken Menschen eine Freude zu machen – nicht nur mit Leckereien, sondern auch mit einem Geschenk für die Seele – ist das Ziel der Weihnachtspäckchen-Aktion. Ernas (7) Großmutter Frau H. animierte zum Malen und schrieb: „Lieber Unbekannter, als ich meiner Enkelin erzählte, sie könne für das Hamburger Abendblatt ein Bild für Weihnachtspäckchen malen, hat sie das sofort umgesetzt.“ Ernas getuschter Engel hat grüne Flügel, ein rotes Kleid und orange Haare, die fast das ganze Bild ausfüllen.

Enkel, Oma, Opa und Uroma machten mit

Manche Familien machten auch „gemeinsame Sache“, eine schrieb: „Enkel und Oma haben gemalt und gebastelt, der Opa und die Uroma (97) spenden für den Inhalt der Pakete. Eine tolle Aktion.“ Anastasia (10) schrieb auf ihr Bild mit Engel, Schneemann, geschmückter Tanne und einem Schlittschuhläufer auf einem See „Fühlt euch umarmt“. Maikel kann noch nicht schreiben, deshalb schrieb die Lehrerin auf sein Weihnachtsmannbild: „Er hat sich viel Mühe gegeben und möchte sagen: ,Liebe von Maikel! Ich wünsche Dir viel Glück!‘“ Von der Fritz-Schumacher-Schule in Langenhorn kamen Briefe an die Empfänger, auf Sahils waren drei große Herzen gemalt, darüber schrieb er: „Niemals aufgeben.“ Auch „Marry Christmas“ oder „Wrohe Weihnachten“, wünschten die kleinen Künstler.

Viele Bilder, die Schnee und Schneemänner zeigten

Wie aus der Brüder-Grimm-Schule kamen auffällig viele Bilder mit Schnee. Anscheinend würden viele Kinder gerne selbst wieder einmal in der weißen Pracht herumtollen. Es gab Schnee aus Watte und Schneemänner aus Wattepads, herrliche Winterlandschaften, getuscht, gemalt und in Aufklappkarten. Frau Klenners Klasse 2b von der Volksdorfer Schule Buckhorn deckte mit ihren Bildern fast alle Weihnachtsthemen ab: Weihnachtsmänner, Schneemänner, Kinder, die eine Schneeballschlacht machen, Weihnachtsbäume, eine Schülerin malte sich selbst mit Herzen im Weihnachtszimmer. Tiere sind auch häufige Motive, selbst Dinosaurier, die mit Kindern im Schnee spielen.

Süße Interpretation eines Hirsches oder doch ein Rentier?

Auch in der Grundschule Goosacker malten die Schüler und Schülerinnen wieder sehr fleißig und bedachten die Päckchen mit Hunderten Bildern. Und Karen Gundlach ist schon im 6. Jahr dabei mit ihren Schülern der GS Am Hagen in Ahrensburg.

Frieden war der wichtigste Wunsch der Kleinen

Die Klassen zwei bis vier „konnten genau wiedergeben, wofür wir ihre Bilder brauchen. Ich sage ihnen jedes Mal: ,Ohne euch wären die Pakete nur halb so schön.‘ Ich lese Zitate der Beschenkten vor.“ Schüler der Schule schrieben: „Irgendwann ist alles wieder gut und man muss sich keine Sorgen mehr machen. Ich hoffe, alles ist bald wieder gut.“

Frieden ist einer der wichtigsten Wünsche von allen Beteiligten an unserer Weihnachtspäckchen-Aktion. Das Team „Von Mensch zu Mensch“ bedankt sich sehr für die vielen wunderschönen Beigaben und Bilder und hoffen, dass viele im nächsten Jahr wieder mitmachen!