Weihnachtspäckchen-Aktion: Wärme verbreiten in der Krisenzeit

In Hamburg und Umgebung wurde auch in diesem Jahr wieder für die Weihnachtspäckchen des Abendblatt-Vereins gebastelt und genäht, bis die Nadeln glühten. Jedem der 8000 Pakete konnte eine Kleinigkeit von Leserinnen und Lesern beigelegt werden. Wie von Beate Brandt und Tanja Bresch aus Norderstedt: „Gerade in den heutigen Zeiten, die bei vielen Menschen massive Ängste auslösen, finden wir die Aktion der Weihnachtspakete wichtiger denn je“, schrieben die beiden.

Ein wunderschöner genähter Weihnachtsstern

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

„Daher haben wir als Nachbarinnen wieder einmal gestrickt, gehäkelt und gebastelt und hoffen, damit den Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern zu können.“ Ihre entzückenden Amigurumis – kleine gehäkelte Nashörner, Pinguine, Gänse, Seeräuber als Schlüsselanhänger – sowie gestrickte Socken und Schals und Lavendelsäckchen haben auf jeden Fall schon mal unser Team in der Redaktion bereits zum Lächeln gebracht.

Nudelsternenkind und Erdnuss-Schneemann

Ingrid Heinsen von der Stiftung Klingelknopf erfreut die Päckchenempfänger mit Perlen-Engeln, Kerstin Reiser aus Stelle schickte genähte Stofftäschchen und Weihnachtsbaumanhänger. M. Zimmer freut sich, „wenn Ihnen die Kleinigkeiten, teils von meinen Enkelkindern gebastelt, gefallen“. Ihr Erdnuss-Schneemann und das Nudel-Sternenkind sowie die roten Sterne sind schöne kleine Beigaben für die Päckchen.

Aus Stoff gefertigte Herzen für den Weihnachtsbaum

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

Viel hilft viel – bei unserer Weihnachtspäckchen-Aktion auf jeden Fall: B. Grahm aus Norderstedt steuerte einen Karton voll selbst gestrickter Socken bei, Mareile Birenheide bastelte 1000 Weihnachtskarten und schrieb darauf Winter- und Weihnachtsgedichte, und ihre 300 Strohsterne sind ideal, um Tannengrün zu schmücken. Elke Schilling schickte 154 Nikolaus-Stiefel und 20 Herzen aus grünem und rotem Stoff und schrieb: „Diesmal habe ich gleich zu Anfang des Jahres meine Produktion gestartet. Wie gut, dass die Sachen in dieser krisengeschüttelten Zeit etwas Wärme verbreiten.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Akkurat gefaltete Fröbelsterne in vielen Farben

Werner R. lieferte erneut kistenweise akkurat gefaltete Fröbelsterne, glänzend schön in vielen Farben, ebenso wie Evelyn Steffen aus Radbruch, die Hunderte Sterne und Strickschals beisteuerte, oder G. Baudisch aus Steinburg, deren Fröbelsterne in Gold und Silber strahlen. Auch Felix Bankosegger aus Reinbek spendete einen großen Karton voll mit farbenfrohen Fröbelsternen.

Die „Strickanna“ fertigte Taschen und Lesezeichen mit Strickbommeln. Monika Funk-Haza aus Tangstedt strickte 60 Mützen, Beate und Hans Müller gaben Mützen, Socken, Schal und Weihnachtsdeko. Die 88-jährige Louise aus Henstedt-Ulzburg strickte Dutzende Winter-Männchen.

Weihnachtsbaumkugeln und putzige Wichtel

Aus der Kita Regenbogen/Vorschulkinder Schlaufüchse kamen selbst gebastelte Weihnachtsbaumkugeln. Astrid Erb wünscht „allen Menschen viel, viel Spaß“ mit ihren kleinen „putzigen Wichteln“. Gisela Gruba aus Bad Bevensen schickte zwei Kartons mit Servietten-Weihnachtsmännchen, Tannenbäumchen aus Pappe und Deko-Sternen. Bernd und Birgit Borchert bastelten eine ganze Tüte voller Korkenmänner und -frauen, bekleidet mit Häkelmützen und Filzmäntelchen. Roselyne Höner nähte mit drei Freundinnen bunte Stoff-Herzen und faltete Weihnachtsengel aus Papier. Renate Schüre bedachte uns mit kleinen Pudelmützen – geeignet als Eierwärmer. Christina Petersen faltete mit fünf Kindern und zwei Müttern bunte Papierherzen, Kristina Deichsel häkelte farbenfrohe Anhänger – Herzen, Schneeflocken – und faltete Fröbelsterne.

Ein entzückender Amigurumi-Wichtel

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

Und Elke Bolzenthal strickte und strickte und strickte … einen großen Karton voller Schals und Strümpfe und mehr. Die 80-Jährige arbeitete das ganze Jahr als Weihnachtsfrau, auch Cornelia Untiedt aus Bargteheide schickte warme Mützen aus Wolle. „Es macht mir Freude, durch meine Hobbys anderen Menschen zu ermöglichen, Heiligabend auch ein Geschenk auspacken zu können“, schrieb sie dazu. Arine Zernitz nähte wunderschöne Stofftäschchen, Anhänger, Herzen in vielen verschiedenen Farben und Mustern.

Weihnachtliche Anhänger aus Stoff

„Meine Freundin Rosi hat ihren Bastelkeller aufgeräumt und wollte alles wegwerfen. Ich habe schnell zugegriffen und hoffe, dass es dem einen oder anderen Freude bringt. Ich finde die Aktion super“, schrieb sie. Auch Renate Heuer nähte allerliebste Anhänger mit schönen Motiven darauf wie Weihnachtsmann, Marienkäfer oder Reh im Schnee. Martina Rex sendete uns Hunderte große und kleine gelbe, rote, blaue und grüne Papierherzen. Brunhild Asmussen sandte mit floralen Motiven bedruckte Leineneinkaufsbeutel.

De lütte Handarbeitsstuv sandte Schals, Strümpfe, Stulpen, Mützen und dichtete: „Ist es denn schon wieder so weit? Ja, der Weihnachtsschlitten steht schon bereit. Wieder waren die Seniorinnen sooo fleißig, strickten viele bunte Schals – wir zählten über 30 …“ Hendrike Helmke hofft, dass ihre gestrickten Sockenpaare gut passen und wärmen. Mit ihren Worten wünscht auch unser Team „Von Mensch zu Mensch“: „Liebe Leute! Liebe Hamburger! Fröhliche Weihnachten. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen, Gesundheit und Frohsinn seien auch mit dabei!“ Wir hoffen, dass Sie trotz Krisen und Unsicherheit in dieser Zeit auch froh und dankbar sein können – wie unsere Päckchen-Empfänger – für kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke, die so viel Wärme und Zuwendung vermitteln.