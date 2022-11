Bitte spenden Sie für unsere Weihnachtspäckchen

Wir sammeln Geld für 8000 Päckchen, die an bedürftige Hamburger in der Adventszeit verteilt werden.

Im Dezember sollen 8000 Weihnachtspäckchen des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ an einsame und bedürftige Menschen in der Metropolregion verschenkt werden. Sie werden in die Wohnungen, in Altenheime, Kirchengemeinden, Beratungsstellen und andere soziale Einrichtungen geliefert und dort meistens bei den Weihnachtsfeiern verteilt. Für viele Empfänger wird es die einzige Gabe zum Fest sein. Gefüllt werden die grünen Kartons mit Leckereien, u. a. Marzipankartoffeln, Spekulatius, Schokolade und Kaffee. Möglich ist die Päckchen-Aktion allerdings nur durch Spenden. Wir freuen uns über jeden Betrag auf das Haspa-Konto: Hamburger Abendblatt hilft e. V.,

Stichwort „Weihnachtspäckchen“,

IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66.

Sollte mehr Geld eingehen als für das Projekt benötigt wird, dürfen wir es für andere Bedürftige ausgeben.