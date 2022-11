Benefiz-Konzert: „Märchen im Michel“ – Einstimmung auf Weinachten

Die ,Märchen im Michel’ sind für mich ein Höhepunkt in der Adventszeit. Geschichten, adventliche Musik und der strahlende Weihnachtsbaum im Michel sind ein Fest voller Stimmung und Besinnung und für Kinder und Erwachsene gleichermaßen ein wunderschönes Erlebnis.“ So beschreibt Hauptpastor Alexander Röder das traditionelle Benefiz-Ereignis zugunsten des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“. Am 10. Dezember ist es so weit, dann wird es wieder zwei Vorstellungen geben: um 14.30 Uhr und um 18 Uhr. Der Michel-Pastor wird gemeinsam mit Sara Stoimenovski, Siegerin des Landesvorlesewettbewerbs 2022 in Hamburg, gleich zweimal vorlesen: am Nachmittag bei der Veranstaltung speziell für Kinder ab vier Jahren und am Abend, wenn erstmals auch Oliver Mommsen ein Märchen präsentieren wird.

Der Schauspieler Oliver Mommsen liest erstmals am Abend im Michel

Foto: picture alliance / picture alliance / ZB

Der bekannte Schauspieler freut sich auf seinen Einsatz: „Seit 1994 drehe ich immer mal wieder in Hamburg oder spiele Theater, aber ich habe es noch nie geschafft, in den Michel zu gehen, auch wenn ich abends schon oft dem Michel-Türmer zugehört habe – es wird echt Zeit! Und jetzt auch noch als Märchenonkel. Da hat das Warten sich doch gelohnt.“

Ehrenamtliches Vorlese-Ensemble

Die anderen beiden Vorleserinnen, Isabella Vértes-Schütter, Schauspielerin und Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, sowie Schauspielerin Pheline Roggan gehören inzwischen fest zum ehrenamtlichen Ensemble bei der 90-Minuten-Vorstellung am Abend. „Die Veranstaltung läutet für mich die Weihnachtszeit ein, und zu wissen, dass die Erlöse dem Abendblatt-Verein zugutekommen, lässt den Abend im dunklen Dezember noch heller leuchten“, sagt Roggan.

Die Latvian Voices mit ihrer Lucia-Königin werden in den Michel zweimal einziehen. Die A-cappella-Gruppe aus Lettland hat zahlreiche internationale Chorwettbewerbe gewonnen, die Sängerinnen sind musikalische Botschafterinnen ihres Landes und haben bereits mehrfach bei „Märchen im Michel“ die Zuhörer mit ihren glockenhellen, feinen Stimmen begeistert. Musikalisch ähnlich stimmgewaltig ist der Mädchenchor Hamburg, der mit kleinen und großen Sängerinnen ebenfalls nachmittags und abends auftreten wird. „Der Michel ist für den Mädchenchor Hamburg neben der Staatlichen Jugendmusikschule eine Art kirchliche Heimat, in der wir uns sehr zu Hause fühlen. Bei ,Märchen im Michel‘ freuen wir uns besonders auf das erfahrungsgemäß bunte und wache Publikum von ganz jung bis ganz alt“, sagt Chorleiterin Gesa Wehrhahn.

Die Alsterfrösche und Ohnsorg-Schauspielerin Sandra Keck sind nachmittags bei Märchen im Michel dabei

Foto: Marcelo Hernandez

Die Sängerinnen werden bei der 70-minütigen Veranstaltung am Nachmittag fröhliche deutsche und englische Weihnachtslieder singen. Erstmals wird die Schauspielerin Janin Ullmann dann moderieren, während Ohnsorg-Theater-Star Sandra Keck den Gesang der Alsterfrösche am Nachmittag begleiten wird, die mit schönen Choreografien und bekannten Songs wie „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Silber und Gold“ des Hamburger Liedermachers Rolf Zuckowski vor allem auch die kleinen Besucher begeistern werden. Mitsingen ist dann natürlich erlaubt!

Jens Bauditz wird mit seinem Neuen Knabenchor Hamburg bei der feierlicheren Veranstaltung am Abend dabei sein, traditionelle Weihnachtslieder singen und Gänsehautmomente erzeugen.

Siegergeschichte vom Märchenschreibwettbewerb

Die Geschichte, die die 13 Jahre alte Sara Stoimenovski zweimal vorlesen wird, hat Charlie von Renner geschrieben. Mit dem berührenden Märchen, das von einem Flüchtlingsjungen handelt, der von seinen Eltern fortgeschickt wird, um ein besseres Leben in Deutschland zu erfahren, hat der damals noch Fünftklässler vom Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium den Schreibwettbewerb der Hamburger Märchentage 2021 gewonnen. Das Projekt wird vom Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ unterstützt. Ein Großteil der Erlöse aus der Benefiz-Veranstaltung im Michel wird an diese wunderbare Märchen-Initiative gehen, neben der Unterstützung für Kinder alleinerziehender Mütter.

Der Mädchenchor Hamburg wird nachmittags und abends für die Besucher singen.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Sara, die in die siebte Klasse des Gymnasiums Oberalster geht, in ihrer Freizeit gerne Fantasieromane liest und vorher noch nie im Michel war, findet Charlies Märchen „spannend und herzerwärmend“. Sie bringt natürlich ihre Eltern und ihre Zwillingsschwester mit, denn beide Veranstaltungen sind richtige Familienereignisse.

Ein Geschenk, dabei zu sein

„Märchen im Michel zaubert einfach allen, die dabei sind, ein Lächeln ins Gesicht: Die Geschichten, die Musik, der wunderschöne Michel, das alles wirkt zusammen. Es ist eine besinnliche Heiterkeit im Raum, die die Menschen miteinander verbindet und Geborgenheit verströmt. Für mich ist es jedes Jahr ein Geschenk, dass ich ein Teil davon sein darf“, fasst Isabella Vértes-Schütter das Event wunderbar zusammen.

Hier gibt es die Karten

Karten für beide Benefiz-Veranstaltungen(Michel, Englische Planke 1) gibt es ab 21. November ab 9 Uhr in der Hamburger-Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18–32, online unter www.abendblatt.de/maerchenimmichelu. über die Tickethotline, Telefon: 30 30 98 98. Ebenfalls gibt es Karten ab 10 Uhr in den vier Hamburger Abendblatt-Ticketshops.



Ticketpreise für

„Märchen im Michel für Kinder“ (ab 4 J.) am 10.12. um 14.30 Uhr: Erwachsene 14,90 bis 29,90 Euro, Kinder alle 10 Euro (Preise zzgl. Gebühren).

„Märchen im Michel“ 10.12. um 18 Uhr: Erwachsene 16,90 bis 32,90 Euro, Kinder 11 bis 16 Euro. Erm. für Kinder bis 14 Jahre. Kleinkinder bis 2 J. sind frei. Rollstuhlfahrer wenden sich bitte an die Tickethotline oder die Geschäftsstelle. Begrenzung der Karten auf max. 6 pro Person.