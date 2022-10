Kinder, schickt uns eure selbst gemalten Bilder

Von Kindern gemalte Bilder gehen zu Herzen – und sind wunderbare Geschenke. Daher bitten wir euch, liebe Kinder, auch in diesem Jahr um eure Unterstützung. Wir wollen unsere Weihnachtspäckchen für die bedürftigen, kranken und oft einsamen Menschen in Altenheimen, Kranken­häusern, Beratungsstellen, Tafeln und Obdach­loseneinrichtungen mit euren Bildern schmücken. Kita-Kinder, Schüler und natürlich auch alle, die zu Hause gern malen, sind aufgerufen mitzumachen.

Insgesamt 8000 Weihnachtspäckchen sollen auch in diesem Jahr wieder verteilt werden, liebevoll gepackt, mit leckeren Lebensmitteln gefüllt und einem Brief der Redaktion versehen. Mit dieser Aktion des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ möchten wir eine Verbindung zwischen Jung und Alt schaffen. Von Kindern gemalte Bilder und kleine Bastelarbeiten machen Weihnachtspäckchen besonders. „Ich bin seit Juni 2021 Bewohnerin der Amalie Sieveking Stiftung und kam daher in den Genuss Ihres Päckchens“, schrieb uns Gisela R. Ende Dezember letzten Jahres. „Herzlichen Dank für die Gaben, die so liebevoll gepackt waren samt gezeichnetem Engel. Das war wirklich eine unverhoffte Freude, zumal ich nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt sehr down war.

Weihnachtspäckchen-Aktion: Bastelarbeiten von den Lesern ,

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Es tat wirklich gut, von fremden Menschen bedacht zu werden“, schrieb die Seniorin. Meistens werden die Päckchen bei Weihnachtsfeiern übergeben, für viele ist es das einzige Geschenk zum Fest.

Und Michael H. schrieb im Namen des Krankenpflegepersonals und der Ärzte und Therapeuten der geschützten Station der Schön Klinik Hamburg Eilbek: „Sie haben schon mehrere Jahre unseren Patienten zu Weihnachten eine große Freude mit Ihren liebevollen Weihnachtspäckchen bereitet. Viele bekommen nur wenig Besuch oder haben niemanden, der Weihnachten an sie denkt. Viele haben auch nur wenig Geld zur Verfügung. Umso größer war die Freude über die unerwarteten Geschenke. Recht herzlichen Dank an alle, die an dieser Aktion beteiligt waren.“

Neben den Kinderbildern haben wir auch immer kleine Bastel- oder Näharbeiten von lieben Leserinnen und Lesern bekommen, die wir in die Päckchen gelegt haben. Wir hoffen, wieder solche Beigaben zu erhalten – Bilder und Bastelarbeiten sollten möglichst bis zum 4. November geschickt werden an das Hamburger Abendblatt, Redaktion „Von Mensch zu Mensch“, Großer Burstah 18–32, 20457 Hamburg.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Möglich ist die Päckchen-Aktion nur durch Geldspenden, auch darum bitten wir. Jeder Cent hilft! Haspa-Konto: Hamburger Abendblatt hilft e. V., IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66, Stichwort: „Weihnachtspäckchen“. tes