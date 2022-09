HafenCity Run: Gemeinsam laufen für den guten Zweck

Die Freude über den erfolgreichen Neustart des traditionsreichen HafenCity-Runs (ehemals HSH Nordbank Run) ist Andreas Kleinau auch zwei Monate später noch ins Gesicht geschrieben. Der Geschäftsführer der HafenCity Hamburg GmbH schwärmt: „Es war ein wunderbares Erlebnis für alle, die jetzt endlich wieder laufen konnten, und auch eine Überraschung, weil wir eine neue Strecke ausprobiert haben und die Läuferinnen und Läufer auf den Grasbrook gelockt haben.“

8900 Frauen, Männer, Kinder und sogar Hunde waren am 18. Juni nach zweijähriger coronabedingter Pause angetreten, um zwischen Baustellen und Sandbergen hindurch das Areal zu erkunden, auf dem in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteilbereich entstehen wird. Dabei ist das große Benefiz-Event zugunsten des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ vor allem ein Gemeinschaftserlebnis – Hunderte Hamburger Firmen bilden seit vielen Jahren Teams zwischen zehn und 1000 Teilnehmern, um zusammen die vier Kilometer durch die HafenCity zu laufen. Der Termin für den nächsten Benefiz-Lauf steht auch schon fest: Es wird der 3. Juni 2023.

Jeder läuft in seinem Tempo

„Es geht darum, sich gemeinsam zu bewegen, etwas gemeinsam zu erleben“, beschreibt Organisator Steven Richter von der BMS Die Laufgesellschaft mbH die Veranstaltung. „Man muss nicht schnell laufen, man kann auch zu Fuß gehen. Man kann seine Oma, seine Arbeitskollegen, seine Kinder mitnehmen – und dieses Miteinander ist auch noch für den guten Zweck, das ist das Besondere an diesem Lauf.“ Richter und Kleinau sind selber mitgelaufen, wobei Kleinau es genoss, dass er den Run „langsam genug für mein Tempo“ angehen konnte, wie er scherzend einräumte.

Jetzt haben beide den Spendenerlös von insgesamt 51.195 Euro an dem Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ übergeben. Für die Spendenverteilung haben sich die Lauf-Organisatoren und der Abendblatt Verein auf soziale Zwecke in der HafenCity und den umliegenden Stadtteilen geeinigt. Projektleiter Emmanuel von Böse­lager von der BMS Die Laufgesellschaft erklärt dazu: „Nachdem wir bei den vergangenen Läufen mehr als 110.000 Kinder im Sportprogramm Kids in die Clubs unterstützt hatten, wollten wir uns bei der Spendenvergabe jetzt breiter aufstellen, um das Zusammenwachsen der Stadtteile zu stärken.“ In diesem Sinne wird der Abendblatt-Verein einen Teil des Betrags für seine Einzelfallhilfe nutzen, um Menschen in Notlagen zu helfen, die in dem Gebiet leben.

Scheckübergabe mit Steven Richter von BMS Die Laufgesellschaft und Andreas Kleinau (r,) von der HafenCity Hamburg GmbH an Liv Sachisthal vom Abendblatt-Verein.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Mit dem Großteil jedoch unterstützt Hamburger Abendblatt hilft e. V. diese Kinder- und Jugendprojekte:

Bei der Honigfabrik Wilhelmsburg war ein Bootsbauprojekt mit zwölf Kindern geplant, die Finanzierung stand jedoch noch nicht, wie Mitarbeiterin Brigitte Schulz sagte: „Betreuer mit Erfahrung im Kindersegeln haben wir. Einen Bootsbauer haben wir auch. Was uns fehlt, ist das Geld für das Material und die Segel.“ Mit der Spende ist nun dafür gesorgt.

Talentaufbaugruppen werden gefördert

Um die Förderung sportlicher Begabung geht es beim Talent-Kids-Programm des Hamburger Sportbunds. Rund 900 besonders begabte Dritt- und Viertklässler werden hier in 76 wöchentlichen Trainingsgruppen in grundlegenden Bewegungsfähigkeiten geschult, um am Ende der Zeit gut vorbereitet zu einer speziellen Sportart wie Basketball oder Kunstturnen zu wechseln. Derzeit führt der Sportbund Gespräche an Grundschulen in der HafenCity und umliegenden Stadtteilen, um herauszufinden, wo und wann mit der Förderung eine neue Talentaufbaugruppe ins Leben gerufen werden kann.

Das Bürgerhaus Wilhelmsburg bezuschusst der Abendblatt-Verein für die jährliche Aktion „Die Insel liest“. „Dank Ihrer Unterstützung können wir nun auch für die Klassen fünf und sechs tolle Lesungen, Workshops und kreative Leseförderformate in den Schulen und Bücherhallen anbieten – wunderbar“, sagte Projektleiterin Maren Töbermann.

Spende an das Schrødingers City Kids - Treff für ukrainische Familien

Musikalisch wird es beim Lukulule e. V. am neuen Standort in der HafenCity. Die Spende ermöglicht dort die Fortsetzung der zwei Piccolino-Kurse für kleine Sängerinnen und Sänger von eins bis sieben Jahren und den Aufbau eines neuen Chors für Acht- bis 15-Jährige.

„Das sind ja hervorragende Neuigkeiten, vielen Dank für die großzügige Unterstützung“, sagte Sebastian Ploog vom Parkour Creation e.­ V., als er die Spenden-Zusage erhielt. Das Geld fließt in den vereinseigenen Solidaritätsfonds, der Kindern und Jugendlichen aus benachteiligtem Umfeld den Besuch der Parkour-Halle im Oberhafenquartier ermöglicht.

IN der Honigfabrik lernen Kinder, ein Boot zu bauen

Foto: Honigfabrik e.V. Wilhelmsburg / Honigfabrik e.V.

Ein weiterer Teil des Spendengeldes, geht an das Schrødingers City Kids, eine Begegnungsstätte für Ukrainer im Schanzenpark, die maßgeblich vom „Verein Hamburger Abendblatt hilft“ unterstützt wird und weiterhin Finanzierung benötigt. Denn immer noch kommen täglich rund 50 Frauen, Kinder und ältere Männer hierher, um von Deutschsprachkursen, Bastel- und Spielkursen und Versorgungs- und Beratungsangeboten vor Ort zu profitieren.

Honigschleuder für den Kreativgarten

„Das war mein schönster Tag im Leben“, sagte ein Schüler nach dem Besuch im Kreativgarten Wilhelmsburg. Hier können kleine und große Kinder sowie Familien unter freiem Himmel basteln und werken, gemeinsam Lagerfeuer machen oder die projekteigenen Kaninchen, Hühner, Katzen und Bienen versorgen. Die Spende ermöglicht eine Honigschleuder, neue Zäune, Tierfutter und -medizin.

Viele Spielgeräte des Falkenflitzers sind über die Jahre durch die starke Nutzung in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Kinder-Spielmobil, das regelmäßig Hochhaussiedlungen und strukturschwache Quartiere anfährt, ist auch auf den Elbinseln unterwegs – jetzt mit einem neuen Schwungtuch, Gokarts, Spike Balls und vielem mehr im Gepäck.

Ein neues Spielangebot für ältere Kinder will Get the Kick e. V. auf der großen Wiese vor dem BallinStadtmuseum machen: Beim Discgolf wirft man Scheiben in einen flexibel aufstellbaren Korb. Mit der Spende von „Hamburger Abendblatt hilft e. V.“ können alle Elemente für das integrative Wurfscheibenspiel angeschafft werden.

Für alle, die nächstes Jahr wieder am Start sein möchten: Am 3. Juni 2023 ist der nächste HafenCity Run. Infos dazu gibt es unter www.hafencityrun.de