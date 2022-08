Begleiter im Alltag: Bitte spenden Sie für Assistenzhunde

Seit vielen Jahren schon unterstützt der Verein Hamburger Abendblatt hilft die Anschaffung und Ausbildung von Assistenzhunden - denn gerade für Kinder und Erwachsene mit Autismus, körperlichen Einschränkungen, Posttraumatischen Belastungsstörungen bis hin zu Diabetes und Epilepsie sind sie ganz wichtige Helfer im Alltag, manchmal sogar Lebensretter. Doch die Ausbildung eines Hundes in einem Assistenzhunde-Zentrum ist teuer und nur über Spenden finanzierbar, die Krankenkassen geben hier nichts dazu.

Das Ehepaar Heidi Reuter und Nick Nissen haben die letzten Berichte dazu auf der Seite „Von Mensch zu Mensch“ mit großem Interesse verfolgt und sich spontan entschieden, für die Assistenzhund-Ausbildung 10.000 Euro an den Abendblatt-Verein zu spenden. „Großartig, dass sich das Hamburger Abendblatt mit dem Verein Hamburger Abendblatt hilft auch dieser Gruppe in unserer pluralistischen Gesellschaft annimmt. Schwer genug haben es Menschen mit Behinderung ohnehin“, schreibt das Ehepaar in einem Brief an die Mensch-Redaktion. Der Verein greife hier ein Thema auf, das nicht so sehr im Fokus der vielen finanziellen Hilfsaktionen stehe, die von den verschiedensten Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen erbracht würden.

Das Tier bietet Halt und Geborgenheit

„Meine Frau und ich sind von der Notwendigkeit dieser Abendblatt Aktion so sehr überzeugt, dass wir uns entschlossen haben, für diese Hilfe 10.000 Euro zu spenden. Wir haben die gleiche Summe auch noch für Tierarztkosten gestiftet“, schreiben Heidi Reuter und Nick Nissen.

Denn für viele Bedürftige, vor allem für Senioren und psychisch Kranke, ist ihr Tier ein wichtiger Halt, es gibt ihnen Geborgenheit und eine Aufgabe im Leben. Doch plötzliche Krankheiten des geliebten Hundes oder der Katze überfordern meistens das Budget dieser Menschen – auch hier hilft der Abendblatt-Verein.

Hoffentlich machen viele Spender mit

Das großzügige Ehepaar hofft nun, mit diesem Aufruf, noch mehr Menschen zu einer Spende für die Ausbildung von Assistenzhunden motivieren zu können: Denn das Ehepaar Reuter-Nissen erhöht jede Spende um den gleichen Betrag, bis weitere 10.000 Euro zusammengekommen sind. „Wir würden also noch einmal 5000 Euro geben, wenn durch weitere Spenden ebenfalls 5000 Euro eingegangen sind“, so das tolle Angebot der beiden

Wir hoffen sehr, dass weitere Menschen für diesen Zweck spenden. Jeder Cent hilft. Hamburger Abendblatt hilft e.V., IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66, Stichw: Assistenzhunde.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.