Jetzt anmelden für den HafenCity Run am 18. Juni

Der Countdown läuft: In genau zwölf Wochen gibt es endlich wieder den HafenCity Run, den beliebten Benefiz-Lauf durch Hamburgs neuesten Stadtteil. Teams ab zehn Personen können sich jetzt bereits für die Vier-Kilometer-Strecke anmelden. Sie wird am 18. Juni wieder für die Tausenden Läufer eine Entdeckungsreise – diesmal sollen neben den bekannten Straßen und Brücken die Quartiere Baakenhafen und Elbbrücken in den Fokus gerückt werden.

Das geschieht wie immer ohne Leistungsdruck und Zeitnahme. Gemäß dem Wohltätigkeitsgedanken steht der Lauf ganz im Zeichen von Gemeinschaft. Jedes Team geht daher geschlossen an den Start. Zuvor steht aber erst mal das obligatorische Gruppenfoto auf dem Programm, bis es in den Startbereich geht, wo das Moderatoren-Duo jedes Team einzeln vorstellt.

Zitate werden auch im Abendblatt veröffentlicht

Eine Startnummer kostet je nach Teamgröße zwischen 20 und 25 Euro, pro Team fließen davon zehn Euro und pro Teilnehmer fünf Euro an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“. Mit den erlaufenen Spenden konnte der Verein in der Vergangenheit bereits Tausenden Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwächer gestellten Familien den Weg in den Vereinssport ermöglichen. Zukünftig sollen auch Kinder- und Jugendprojekte in Bereichen wie Kultur und Bildung in den Genuss einer Förderung kommen können.

Auf der Webseite des HafenCity Runs können die Teams berichten, warum sie bei Norddeutschlands größtem Spendenlauf an den Start gehen oder gegangen sind. Einige der Zitate werden auch auf dieser Seite im Abendblatt veröffentlicht. Dazu eine E-Mail mit einem kurzen Statement (max. 400 Zeichen), sowie ein JPEG-Foto schicken an: wirlaufenmit@hafencityrun.de

Anmeldung für den Run: www.hafencityrun.de