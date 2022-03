Trainieren und Gutes tun: Mitmachen beim „Ride for Help“

Am 10. April gibt es in der Kaifu-Lodge Spinning zugunsten des Abendblatt-Vereins. Externe Teilnehmer sind ausdrücklich erwünscht.

Spinning ist intensives Training auf dem Indoor-Rad mit fetziger Musik und guter Laune – dieser Sport ist für jedermann geeignet. Am 10. April können Spinning-Fans in der Kaifu-Lodge den Spaß mit einer Benefiz-Aktion verbinden. Beim „Ride for Help“ werden die Spendenerlöse an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ gehen, der damit die Ausbildung eines Assistenzhundes für einen kleinen autistischen Jungen namens Theo unterstützen wird. Ein Labrador soll dem Siebenjährigen künftig mehr Halt geben und ihn sicher durch den Alltag begleiten.

Die Organisatoren des Events, Matthias Stein und Lisa Pawletta, veranstalten das Charity-Spinning seit 2018 zugunsten des Abendblatt-Vereins. Ziel sei es, mit diesem Event viele Spendenbeiträge für Projekte zu sammeln, die sonst wenig Aufmerksamkeit bekommen.

Erlös geht an Familie mit autistischem Kind

„Uns liegt besonders die Förderung von Kindern mit einer Behinderung am Herzen. Wir finden gut, dass wir hier wieder einen konkreten Einzelfall unterstützen können und unsere Teilnehmer finden es toll, dass sie genau wissen, an wen und wohin ihre Spende geht“, sagt Lisa Pawletta, Kurskoordinatorin bei der Kaifu-Lodge.

Theo benötigt einen Assistenzhund. Die Erlöse aus der Aktion gehen in die Ausbildung des Tieres.

Foto: Privat

Das große Fitnessstudio (3000 Quadratmeter) befindet sich mitten in Hamburg – im Herzen von Eimsbüttel, Eppendorf und der Sternschanze. Das Kursangebot umfasst mehr als 270 unterschiedliche Workouts, Pilates, Yoga und Rückengymnastik sowie Ausdauer- und Krafttrainings wie Cybex, Life Fitness und Techno Gym. Weitere Highlights sind der In- und Outdoor-Pool, Squash, die Sauna-Landschaft, Massagen, Beauty-Behandlungen, Familien- und Jugendkurse plus Kinderbetreuung

Das Benefiz-Spinning „Ride for Help“ findet am 10. April von 10 bis 13 Uhr in der Kaifu-Lodge, Bundesstraße 107, statt. Der Start ist um 10, 11 oder 12 Uhr (auch insgesamt drei Stunden) möglich. Preis pro Stunde: Mitglieder: freie Spende, externe Gäste: 20 Euro, Externe Schüler/Studierende: 10 Euro. Weitere Spenden sind sehr willkommen!

Anmeldung über Eversports: www.kaifu-lodge.de/buchungstool/